ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

08.12.2018 20:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Пятеро из них пытались незаконно прорваться в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники подчеркивают: охрана государственной границы – дело общее, и дружинники – ветераны службы или просто неравнодушные люди, которые проживают в приграничной зоне. Таких только в Гродненской области 250 человек.

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Следить за обстановкой в приграничье, подмечать подозрительных людей или автомобили, а если надо, и принять непосредственное участие в задержании нарушителя. Их работа не всегда видна на первый взгляд, но помощь неоценима. На ежегодном слете наградили около 70-ти лучших добровольных дружинников.

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Николай Апон, командир добровольной дружины пограничного режима при Поречском сельском исполнительном комитете:
Наша Поречская сторона богата грибами, ягодами, клюквой. И в летний период, особенно в теперешнее время, всякие бывают. Которые под видом того, что собирают грибы, стараются попасть не только в пограничную зону, но и в пограничную полосу. Местное население никогда в сторонке не бывает. Они всегда информируют, где кто попадает, где кто едет.

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Сергей Савчук, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:
Помощь местного населения, добровольных дружин сложно переоценить, потому что на сегодняшний день без них невозможна качественная охрана государственной границы.

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

С дружинниками ежемесячно проводят практические занятия, на которых офицеры объясняют нюансы охраны границы и учат, как вести себя при встрече с потенциальным нарушителем. Навыки задержания и стрельбы отрабатывают на заставе.
Новости по теме

Александр Лукашенко не поддержал предложение по увеличению численности погранвойск

Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

«Он может забыть мой День рождения, а День пограничника не забудет никогда»

100-летие пограничной службы отмечают 27 мая в Беларуси

Как вырастить настоящего патриота, решают институты погранслужбы и социологии НАН Беларуси
‡агрузка...
Новости 24 часа

Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске

На воскресенье в Беларуси прогнозируются туман и гололедица

Все новости
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пятеро из них пытались незаконно прорваться в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники подчеркивают: охрана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дизайнер из Бреста рассказала, как создавались часы "Вышиванка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика