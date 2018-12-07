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Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

08.12.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Житель Могилева Александр Харламов своими руками создал более трех десятков орудий пыток. Они ничем не отличаются от средневековых оригиналов, только теперь имеют другое назначение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Не мучать людей, а рассказывать об истории. Корреспондент Юрий Прокопенко погрузился во времена инквизиции.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Этот гараж Александр в шутку называет обителью зла. И успокаивает – никого не пытает, а только создает новые экспонаты для своей необычной коллекции.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Сейчас ремесленник работает над маской демона. Такую в средние века заставляли носить за небольшие провинности.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Александр Харламов, автор коллекции орудий средневековых пыток:
Здесь будут крепиться еще такие бубенцы, оголовье будет сделано, крепление специальное за шею, за голову.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

За пять лет Александр сделал более 30 экспонатов и показывает их на выставках. Большая часть коллекции относится к западноевропейской истории, но есть здесь и белорусский след.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Юрий Прокопенко, СТВ:
Вот такой позорный солб стоял на главной площади средневекового Могилева. К нему приковывали мошенников, богохульников, хулиганов. Прохожие должны были бросать в них гнилые яблоки, яйца, конский навоз или дохлых крыс. Пройдешь мимо и не окажешь презрения – можешь и сам оказаться у позорного столба. После такого наказания желание делать плохие поступки отпадало наверняка.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Но все это цветочки по сравнению с Колыбелью Иуды, в которой пытали бессоницей, или вот этой 200-килограммовой машиной по выбиванию признаний.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Женщинам в те времена вообще не позавидуешь: малейшее подозрение в колдовстве, и добро пожаловать на дыбу или стул с шипами.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Александра Буракова, жительница Могилева:
Не хотела бы я оказаться на месте тех людей, которые оказывались возле этих предметов и на них во время Средневековья.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Все экспонаты не авторская выдумка, а копии настоящих орудий пыток, воссозданные по гравюрам и архивным документам. Каждый предмет – кропотливая работа.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Например, этот стул допроса Александр делал более трех месяцев. В нем 2000 металлических шипов. Точно такой же стоит в Амстердамском музее.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Александр Харламов:
Я занимался реконструкцией, мы ездили на фестивали. Мне нравится само погружение в историю.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Свою коллекцию Александр успел показать жителям нескольких белорусских городов. На очереди Европа – могилевчанин уже договорился о выставке в одном из замков Стокгольма.

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток

 
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Житель Могилева Александр Харламов своими руками создал более трех десятков орудий пыток. Они ничем не отличаются от средневековых оригиналов,...
 
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