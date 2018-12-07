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Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток
Новости Беларуси. Житель Могилева Александр Харламов своими руками создал более трех десятков орудий пыток. Они ничем не отличаются от средневековых оригиналов, только теперь имеют другое назначение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не мучать людей, а рассказывать об истории. Корреспондент Юрий Прокопенко погрузился во времена инквизиции.
Этот гараж Александр в шутку называет обителью зла. И успокаивает – никого не пытает, а только создает новые экспонаты для своей необычной коллекции.
Сейчас ремесленник работает над маской демона. Такую в средние века заставляли носить за небольшие провинности.
Александр Харламов, автор коллекции орудий средневековых пыток:
За пять лет Александр сделал более 30 экспонатов и показывает их на выставках. Большая часть коллекции относится к западноевропейской истории, но есть здесь и белорусский след.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Но все это цветочки по сравнению с Колыбелью Иуды, в которой пытали бессоницей, или вот этой 200-килограммовой машиной по выбиванию признаний.
Женщинам в те времена вообще не позавидуешь: малейшее подозрение в колдовстве, и добро пожаловать на дыбу или стул с шипами.
Александра Буракова, жительница Могилева:
Все экспонаты не авторская выдумка, а копии настоящих орудий пыток, воссозданные по гравюрам и архивным документам. Каждый предмет – кропотливая работа.
Например, этот стул допроса Александр делал более трех месяцев. В нем 2000 металлических шипов. Точно такой же стоит в Амстердамском музее.
Александр Харламов:
Свою коллекцию Александр успел показать жителям нескольких белорусских городов. На очереди Европа – могилевчанин уже договорился о выставке в одном из замков Стокгольма.
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Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток
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Новости Беларуси. Житель Могилева Александр Харламов своими руками создал более трех десятков орудий пыток. Они ничем не отличаются от средневековых оригиналов,...
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