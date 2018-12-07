Помимо продовольствия, материалов и оборудования, доставленных в субботу на Международную космическую станцию (МКС), американский грузовой космический корабль Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX доставил экипажу угощения к рождественскому столу, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Среди них - копченая индейка, запеканка из стручковой фасоли, гарнир из сладкого запечённого картофеля, клюквенный соус и фруктовый кекс. В набор также включены песочное и сдобное печенье и тюбики с глазурью для его украшения.

По сообщению НАСА, на Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря, у экипажа МКС планируется выходной.

Однако половина нынешнего экипажа станции не сможет принять участия в праздничном застолье. Уже 20 декабря россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор должны будут вернуться на Землю.

Как сообщило НАСА, операция в субботу по стыковке грузового космического корабля Dragon с американским сегментом станции - модулем Harmony была завершена в 18:36 мск. Перед этим, в 15:21 мск, экипаж МКС захватил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 сблизившийся со станцией "грузовик" для последующей стыковки.

Первоначально захват планировался на 14:00 мск. Однако из-за нарушения космической связи с МКС через спутник-ретранслятор он была отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Американский "грузовик" был выведен на орбиту в среду ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Старт был осуществлен с 40 пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль Dragon пробудет в составе МКС около пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" Cygnus ("Сигнус") компании "Нортроп Грумман". При этом запуск этого американского корабля, который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома НАСА Уоллопс в штате Вирджиния. В качестве угощения для экипажа станции тогда он привез мороженое и фрукты.

Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль "Союз" успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретил предыдущий состав экспедиции - Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.