ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский космический "грузовик" привез экипажу МКС угощение к рождественскому столу

08.12.2018 20:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Помимо продовольствия, материалов и оборудования, доставленных в субботу на Международную космическую станцию (МКС), американский грузовой космический корабль Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX доставил экипажу угощения к рождественскому столу, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Среди них - копченая индейка, запеканка из стручковой фасоли, гарнир из сладкого запечённого картофеля, клюквенный соус и фруктовый кекс. В набор также включены песочное и сдобное печенье и тюбики с глазурью для его украшения.

По сообщению НАСА, на Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря, у экипажа МКС планируется выходной.

Однако половина нынешнего экипажа станции не сможет принять участия в праздничном застолье. Уже 20 декабря россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор должны будут вернуться на Землю.

Как сообщило НАСА, операция в субботу по стыковке грузового космического корабля Dragon с американским сегментом станции - модулем Harmony была завершена в 18:36 мск. Перед этим, в 15:21 мск, экипаж МКС захватил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 сблизившийся со станцией "грузовик" для последующей стыковки.

Первоначально захват планировался на 14:00 мск. Однако из-за нарушения космической связи с МКС через спутник-ретранслятор он была отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Американский "грузовик" был выведен на орбиту в среду ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Старт был осуществлен с 40 пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль Dragon пробудет в составе МКС около пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" Cygnus ("Сигнус") компании "Нортроп Грумман". При этом запуск этого американского корабля, который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома НАСА Уоллопс в штате Вирджиния. В качестве угощения для экипажа станции тогда он привез мороженое и фрукты.

Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль "Союз" успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретил предыдущий состав экспедиции - Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо продовольствия, материалов и оборудования, доставленных в субботу на Международную космическую станцию (МКС), американский грузовой космический корабль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика