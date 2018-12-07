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Британский министр предпочитает "норвежский вариант", если план Мэй по Brexit не будет поддержан
Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс", заявила министр труда страны Эмбер Радд.
"Если это (план премьер-министра Терезы Мэй - ИФ) не будет поддержано, это может произойти, тогда референдум или "Норвегия плюс". Любой из этих вариантов может быть предложен", - сказала она в субботу на радиостанции Би-би-си.
При этом в интервью британскому изданию "Таймс" она сказала, что наиболее предпочтительной считает опцию "Норвегия плюс".
При таком сценарии Великобритания, перестав быть членом ЕС, останется, подобно Норвегии, участницей Европейской экономической зоны и таможенного союза ЕС.
По словам Э.Радд, такая опция предпочтительнее для страны и для многих депутатов.
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Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс",...
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