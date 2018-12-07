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Британский министр предпочитает "норвежский вариант", если план Мэй по Brexit не будет поддержан

08.12.2018 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс", заявила министр труда страны Эмбер Радд.

"Если это (план премьер-министра Терезы Мэй - ИФ) не будет поддержано, это может произойти, тогда референдум или "Норвегия плюс". Любой из этих вариантов может быть предложен", - сказала она в субботу на радиостанции Би-би-си.

При этом в интервью британскому изданию "Таймс" она сказала, что наиболее предпочтительной считает опцию "Норвегия плюс".

При таком сценарии Великобритания, перестав быть членом ЕС, останется, подобно Норвегии, участницей Европейской экономической зоны и таможенного союза ЕС.

По словам Э.Радд, такая опция предпочтительнее для страны и для многих депутатов.

 
 
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Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс",...
 
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