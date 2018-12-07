Штатный режим работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе восстановлен

Программные продукты литовской таможенной службы, сбои в работе которых произошли в 9 утра 8 декабря, начали функционировать. Сопредельной стороной контроль осуществляется в штатном режиме, сообщает Гродненская региональная таможня.

"По состоянию на 17.30 самое большое количество грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Каменный Лог" - въезд в Литовскую Республику ожидает более 400 автомобилей, в "Привалке" - 240, "Беняконях" и "Котловке" - порядка 100 большегрузов в каждом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на польском направлении в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют. Перевозчикам просьба учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления, рекомендуют таможенники.

