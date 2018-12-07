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Полицейские силы в Париже постепенно наводят порядок в городе

08.12.2018 19:29 — Разное | Интерфакс  
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Полиции удалось выдавить из наиболее "критических мест" столицы Франции примкнувших к манифестации "желтых жилетов" в субботу в Париже погромщиков, сообщают французские СМИ.

Представители полиции объясняли телеканалам, что, в отличие от прошлой субботы, стражам порядка был дан приказ немедленно перехватывать и обезвреживать потенциальных мародеров. Власти Парижа надеются, что на этот раз ущерб, причиненный городу, будет не таким значительным, как в результате предыдущей манифестации.

Корреспонденты с разных мест сообщают о некотором спаде той обостренности, которая наблюдалась к началу второй половины дня. Полиция продолжает свою работу, пожарные тушат подожженные автомобили и баррикады.

Тем не менее, напряженность, хотя и значительно меньшая по сравнению с предыдущей манифестацией, пока сохраняется. Телеканал "Франс 24" сообщает о примерно 2 тыс. манифестантов, которые еще остаются на Елисейских полях. Скопления "желтых жилетов" сохраняются в других кварталах Парижа.

По данным полиции, 651 человек был задержан в Париже, 536 из них взяты под стражу. В целом по стране задержаны около 1 тыс. человек, из которых 724 были взяты под стражу.

Около 89 тыс. полицейских обеспечивали порядок на акциях "желтых жилетов" в стране, в том числе 8 тыс. в Париже. В ходе столкновений в столице пострадали 30 человек, из них трое стражей порядка.

В Париже участвовали в акции около 8 тыс. "желтых жилетов", и около 31 тыс. в целом по стране (36 тыс. в минувшую субботу).

"Франс 24" объяснил меньшую, чем в прошлую субботу, мобилизацию протестующих тремя причинами.

Во-первых, сыграли свою роль обещания уступок, сделанные правительством. Во-вторых, протестующие, участвовавшие в акции на прошлой неделе семьями, включая детей, сочли небезопасной манифестацию в условиях применения насилия. И, в-третьих, нашлись и те, кто счел эти действия бесполезными, так как, по их мнению, власть не в состоянии услышать и понять требования народа.

На следующей неделе французы ожидают выступления президента Эмманюэля Макрона перед страной в связи с массовыми протестами населения.

 
 
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Полиции удалось выдавить из наиболее "критических мест" столицы Франции примкнувших к манифестации "желтых жилетов" в субботу в Париже погромщиков, сообщают...
 
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