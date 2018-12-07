"Мисс мира — 2018" стала мексиканка. Белоруска получила титул "Мисс мира Европа"



Победительница конкурса. Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Мисс мира Азия и Океания» Николин Пичапа Лимснукан (Таиланд), «Мисс мира Европа» Мария Василевич (Беларусь), «Мисс мира Карибского моря» Кадия Робинсон (Ямайка), «Мисс мира Северная и Южная Америка» Соларис Барба (Панама), «Мисс мира Африка» Квин Абеначо (Уганда) и «Мисс мира» Ванесса Понсе де Леон. Фото: Reuters

«Мисс Панама». Фото: Reuters

Конкурс проходил на китайском острове Хайнань в городе Санья. Он стартовал 9 ноября. В течение почти месяца девушки проходили различные испытания под наблюдением жюри. Судьи выбирали победительниц в номинациях «Мисс топ-модель», «Мисс спорт», «Мисс талант», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа», «Мисс танец мира», «Мисс интеллект», а также в конкурсе на лучшее интервью.Всего в «Мисс мира — 2018» приняли участие девушки из 118 стран.В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья.вышла на сцену в наряде из глиттерной ткани, которая при сценическом освещении меняет оттенки — от бирюзового к синему. Дизайн платья разрабатывала, в основе образа белорусской участницы — ассоциация его с реками и озерами нашей страны. В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.«Мисс мира» — старейший и престижнейший конкурс красоты — проводится с 1951 года. В 2014 году организаторы конкурса приняли решение отменить дефиле в купальниках из-за «несоответствия духу времени». В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектам конкурсанток.Победительница «Мисс мира — 2018» получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.