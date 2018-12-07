|
Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт
Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль включает в себя более 40 инсталляций, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная атмосфера.
Фоном для этих шоу служит местная архитектура: дома, театры, мэрия, церкви и мосты. «Праздник света» продлится все выходные.
Новости по теме
Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» провели в Марьиной Горке
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей
Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток
«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе
«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии
«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет
Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)