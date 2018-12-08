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«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи
Заработок на чужой жалости. Кобрин. Неизвестный похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки. Минск.
Подземные переходы, ступеньки храмов и входы в крупные торговые центры. Весна этого года. В столице работает бригада из 6 человек со сбором средств на операцию мальчику с фамилией Высоцкий. При опросе матери Высоцкого оказалось, что в операции он не нуждается. Деньги шли в карманы табору. А буквально в прошлую пятницу некто Игнатова, голосящая на коленях в переходах с разными табличками, была уличена в сборе денег на чужую девочку.
Минчанка Анна об этом знает и перечисляет различные суммы на лечение деток преимущественно через фонды либо через знакомых волонтёров.
Анна:
Потому что выписка-счёт – он фиктивный. Потому что, если клиника отказывает, значит, выписки нет, счёта нет. По каким документам они собирали, остаётся только догадываться. Благотворительные организации подтвердили, что девочка на данный момент благоприятно лечится в Боровлянах, связались с главврачом, она дала выписку о состоянии ребёнка. Состояние ребёнка – в норме, её анализы – в норме, у неё – хороша динамика. Девочка в трансплантации мозга не нуждается, в этой процедуре ужасной. Соответственно, не нужны такие деньги огромные.
Анна занимает достаточно высокую должность, поэтому лицо просит не показывать. Сегодня женщина обращается с просьбой разобраться, что на самом деле происходит в Гродно, кому всё же можно верить, и как быть уверенным, что твои деньги дойдут до больного малыша?
Анна:
Достоверно известно: в июне в банке был открыт благотворительный счёт. Волонтёры создали группы в социальных сетях и в мессенджере, занимались сбором средств и в местном благотворительном центре «Пора», а также в Гродненском благотворительном обществе.
Деньги нужны были на операцию в израильской клинике, однако лечение успешно провели в Боровлянах. А 26 октября 2018 года на сайте Гродненского благотворительного общества публикуется следующая информация: «Сбор средств на лечение Османовой Маргариты официально остановлен. Причина – утрата доверия к семье Османовых. Также Гродненское общество рекомендует воздержаться от перечисления средств на лечение Маргариты Османовой».
Спустя пару недель, гродненский портал публикует статью о том, что речь, возможно, идёт о нецелевом использовании денег.
Дарина Гулюта, юрист:
30 ноября женщина, занимающая пост директора благотворительного фонда, уволилась. Это стало очередным поводом для разнотолков. Как на самом деле развивалась ситуация и чем обусловлены вышеперечисленные события? Информацию мы решили получить из первых уст и отправились в гости к Османовым.
Родители от интервью отказались, пообщаться согласилась Людмила Комар – женщина с самого начала вместе с отцом Маргариты принимала непосредственное участие в организации сбора денег.
Людмила Комар:
Коварный недуг подкрался к ребёнку внезапно – печень увеличилась в 5 раз. Маргарите долго не могли поставить диагноз, лечили гепатит. Когда у малышки в ноль упали тромбоциты в крови, на «скорой» ребёнка отправили в Боровляны.
В больнице поставили окончательный диагноз – приобретённая трёхростковая апластическая анемия (сверхтяжёлое течение). Отечественные врачи начали лечение. Родители инициировали сбор денег на операцию за рубежом и стали общаться с Израилем, но не напрямую, а через посредника.
Людмила Комар:
Стараниями белорусских врачей ребёнок сегодня стабилен, а это не может не радовать.
Произойдёт это нескоро. Девочку нужно беречь от инфекций.
Но как не попасть в руки к мошенникам тем родителям, чьи малыши остро нуждаются в помощи? И как быть, когда счёт идёт на дни?
Наталия Бармакова, заместитель директора международного благотворительного фонда:
В такой ситуации, после принятия решения об оказании помощи на заседании правления фонда, в дальнейшем уже непосредственно идёт процесс сам оказания помощи. И здесь может быть несколько сценариев. Если это помощь в оплате лечения, как правило, оперативного, за рубежом, то мы связываемся с клиникой, получаем счёт, заключаем необходимый договор. То есть всё, согласно требованиям законодательства. И выступаем от лица законных представителей ребёнка, заключается договор, и родители решают только вопросы, необходимые по уходу за ребёнком, заботы о нём. А мы берём на себя заботы о финансовой стороне этого дела. Заключаем договор, после окончания лечения получаем акт о выполненных работах, и, соответственно, необходимые финансовые обязательства, которые, согласно полученному счёту, либо мы предоставляем, если надо, оплата совершается, все расчёты по акту выполненных работ.
Османовы не скрывают: лечение в Боровлянах было бесплатным, сегодня девочка наблюдается в польской клинике, своих денег на приёмы хватает.
С благотворительного счёта деньги родители не снимали и в ближайшее время планируют перевести их деткам, которые остро нуждаются в поддержке. Так, впрочем, поступают и в крупных фондах с надёжной репутацией.
Наталия Бармакова:
Сегодня Маргарита Османова идёт на поправку и мы от всей души желаем малышке крепкого здоровья, а родителям – сил и терпения. Что касается дел благотворительных, то, судя по всему, кому и как помогать – каждый для себя должен решить сам.
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«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи
Заработок на чужой жалости. Кобрин. Неизвестный похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки. Минск. Тут и там минчан потчуют фальшивыми историями о...
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