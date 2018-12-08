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ВНИМАНИЕ! Поддержим участников от Сморгонщины
08.12.2018 — Разное | Светлы шлях
На сайте «Гродненской правды» проходят онлайн-голосования на лучшие видеоролики: «Портрет моей семьи» и «Семья БРПО – моя семья».
Наши участники из агрогородков Залесье (семья Кенько) и Солы.
Заходите, находите и голосуйте!
Голосование пройдёт с 5 по 19 декабря 2018 года.
Жмите СЮДА:
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На сайте «Гродненской правды» проходят онлайн-голосования на лучшие видеоролики: «Портрет моей семьи» и «Семья БРПО – моя семья».
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