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ВНИМАНИЕ! Поддержим участников от Сморгонщины

08.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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На сайте «Гродненской правды» проходят онлайн-голосования на лучшие видеоролики: «Портрет моей семьи» и «Семья БРПО – моя семья».

Наши участники из агрогородков Залесье (семья Кенько) и Солы.

Заходите, находите и голосуйте!

Голосование пройдёт с 5 по 19 декабря 2018 года.

Жмите СЮДА: http://grodnonews.by/mod/video_v_semeinom_krugu/

 

 
 
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На сайте «Гродненской правды» проходят онлайн-голосования на лучшие видеоролики: «Портрет моей семьи» и «Семья БРПО – моя семья».
 
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