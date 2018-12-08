Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки





Вечером 8 декабря главная елка Кореличского района получила добрый десяток подарков от семи команд-участниц смотра-конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».

Шары и шишки, сказочные домики и паровозик и, конечно, символ наступающего года — свинка — украсили лапы новогодней красавицы.





Все подарки — дело рук участников команд.





Члены конкурсного жюри высоко оценили хенд-мейд творчество участников конкурса.





— Эти елочные украшения не куплены в магазине, — говорит заместитель председателя СПК «Маяк-Заполье» Ольга Григорович. — Например, наша команда преподнесла зеленой красавице сразу четыре подарка, над которыми трудились не один день. Думаю, такие оригинальные украшения понравятся местной детворе.





Инна ЛЕЙКО

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