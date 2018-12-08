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Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

08.12.2018 — Разное | Полымя  
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Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

Вечером 8 декабря главная елка Кореличского района получила добрый десяток подарков от семи команд-участниц смотра-конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».

Шары и шишки, сказочные домики и паровозик и, конечно, символ наступающего года — свинка — украсили лапы новогодней красавицы.

Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

Все подарки — дело рук участников команд.

Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

Члены конкурсного жюри высоко оценили хенд-мейд творчество участников конкурса.

Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

— Эти елочные украшения не куплены в магазине, — говорит заместитель председателя СПК «Маяк-Заполье» Ольга Григорович. — Например, наша команда преподнесла зеленой красавице сразу четыре подарка, над которыми трудились не один день. Думаю, такие оригинальные украшения понравятся местной детворе.

Такого еще не было! Новогодняя красавица получила подарки

Инна ЛЕЙКО

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Вечером 8 декабря главная елка Кореличского района получила добрый десяток подарков от семи команд-участниц смотра-конкурса «Дед Мороз и Снегурочка». Шары
 
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