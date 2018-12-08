Ирина Кривко заняла 17-е место в биатлонном спринте в Поклюке

пишет Еврорадио. Она допустила один промах на двух огневых рубежах, после последней стрельбы была 28-й, но хорошая скорость позволила ей существенно подняться в финишном протоколе,Еврорадио.





Выиграла гонку финка Кайса Макяряйнен, которая чисто отстрелялась и опередила итальянскую биатлонистку Доротею Вирер на 14 секунд. Третье место у представительницы Франции Жюстин Бресаз.









Другие белорусские биатлонистки не попали в очковую зону и показали такие результаты: Ирина Кручинкина — 58-е место, Динара Алимбекова — 71-е, Анна Сола — 90-е, Дарья Юркевич — 98-е.



