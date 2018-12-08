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Ирина Кривко заняла 17-е место в биатлонном спринте в Поклюке

08.12.2018 22:51 — Разное | Партизан  
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 17-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Она допустила один промах на двух огневых рубежах, после последней стрельбы была 28-й, но хорошая скорость позволила ей существенно подняться в финишном протоколе, пишет Еврорадио.

Выиграла гонку финка Кайса Макяряйнен, которая чисто отстрелялась и опередила итальянскую биатлонистку Доротею Вирер на 14 секунд. Третье место у представительницы Франции Жюстин Бресаз.

Другие белорусские биатлонистки не попали в очковую зону и показали такие результаты: Ирина Кручинкина — 58-е место, Динара Алимбекова — 71-е, Анна Сола — 90-е, Дарья Юркевич — 98-е.


 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 17-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.
 
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