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Суд Москвы постановил удалить в интернете статьи о связях Алишера Усманова с криминалом

08.12.2018 22:42 — Разное | Партизан  
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Предыстория: Алишер Усманов потребовал удалить статьи о его связях с Шакро Молодым.



Басманный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова и постановил удалить три публикации в интернете, в которых его связывают с делом криминального авторитета Захария Калашова, передает ТАСС.

«Иск Усманова подлежит удовлетворению в полном объеме. Ответчик должен удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить истцу в качестве возмещения морального вреда 50 тыс. рублей ($750)», – сказал судья.

Бизнесмен обратился в столичный суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где его связывают с делом Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой, и другими преступными группировками. Он потребовал 50 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, удаления публикаций, порочащих его честь, и опровержения изложенных в статьях сведений.

Речь идет об опубликованных на сайте rucriminal.com статьях «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статье о связях бизнесмена с криминальным миром. В качестве соответчика по иску был привлечен Роскомнадзор.


В ходе судебного заседания представитель истца попросил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Соответчик полностью поддержал исковые требования. «Мы согласны с исковыми требованиями и просим их удовлетворить», – заявил представитель Роскомнадзора. Ответчик в суд не явился, попросил рассмотреть иск без его участия.


 
 
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Предыстория: Алишер Усманов потребовал удалить статьи о его связях с Шакро Молодым.
 
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