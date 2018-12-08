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Белорусские пограничники не пустили в страну украинскую экологическую активистку

08.12.2018 22:13 — Разное | Партизан  
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Юлия Маклюк ехала в Минск для участия в Международном форуме волонтеров и сторонников «На твоей стороне», организатором которого выступила «Зелёная сеть».

Белорусские пограничники не пустили в страну украинскую экологическую активистку
Экологическую активистку и тренера сняли с ночного поезда Киев-Минск.

Вот, что сама Юлия рассказывает о случившемся:

«Обращались вежливо, претензий нет. Но причину отказа не объяснили, только поставили штамп в паспорт 'Въезд запрещен'. Без понятия, с чем это связано. Может, с активизмом, но утверждать не могу».

На сколько активистке запретили въезд в Беларусь, пограничные службы нашей страны не пояснили. Лишь сказали, что нужно писать запрос в миграционную службу, чтобы выяснить подробности и причины запрета.

На форуме Юлия должна была провести тренинг по выгоранию в волонтерской среде.

Напомним, что вчера стало известно о массовом запрете на въезд в Польшу экологических активистов, в том числе и из Украины. Все они намеревались принять участие в переговорах ООН по климату, которые проходят в Катовице. 

Юлия Маклюк не уверена, что отказ ей во въезде в Беларусь мог быть связан с Польшей. 


«Не думаю, что это связано с СОР, я туда не собиралась. Хотя раньше участвовала в переговорах, как наблюдательница от гражданского общества» - пояснила активистка Зелёному порталу.

В свою очередь, правозащитница Наста Лойка из Human Constanta предполагает, что причиной отказала во въезде в Беларусь могла стать Россия.

"Тяжело давать однозначчные оценки, но мне кажется, что это связано с объединенной базой «нежелательных лиц» Беларуси и России. Но в любом случае, это должны были объяснить на границе. Следует делать дополнительные запросы и обжаловать такие действия».


 
Теги: Минск
 
 
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Юлия Маклюк ехала в Минск для участия в Международном форуме волонтеров и сторонников «На твоей стороне», организатором которого выступила «Зелёная сеть».
 
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