Белорусские пограничники не пустили в страну украинскую экологическую активистку

Экологическую активистку и тренера сняли с ночного поезда Киев-Минск.





Вот, что сама Юлия рассказывает о случившемся:





«Обращались вежливо, претензий нет. Но причину отказа не объяснили, только поставили штамп в паспорт 'Въезд запрещен'. Без понятия, с чем это связано. Может, с активизмом, но утверждать не могу».





На сколько активистке запретили въезд в Беларусь, пограничные службы нашей страны не пояснили. Лишь сказали, что нужно писать запрос в миграционную службу, чтобы выяснить подробности и причины запрета.





На форуме Юлия должна была провести тренинг по выгоранию в волонтерской среде.





Напомним, что вчера стало известно о массовом запрете на въезд в Польшу экологических активистов, в том числе и из Украины. Все они намеревались принять участие в переговорах ООН по климату, которые проходят в Катовице.





Юлия Маклюк не уверена, что отказ ей во въезде в Беларусь мог быть связан с Польшей.









«Не думаю, что это связано с СОР, я туда не собиралась. Хотя раньше участвовала в переговорах, как наблюдательница от гражданского общества» - пояснила активистка Зелёному порталу.





В свою очередь, правозащитница Наста Лойка из Human Constanta предполагает, что причиной отказала во въезде в Беларусь могла стать Россия.





"Тяжело давать однозначчные оценки, но мне кажется, что это связано с объединенной базой «нежелательных лиц» Беларуси и России. Но в любом случае, это должны были объяснить на границе. Следует делать дополнительные запросы и обжаловать такие действия».



