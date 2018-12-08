Динара Алимбекова: Мы вас еще порадуем

"Сезон начался. Ждала эту гонку. Рада, что моя рука позволяет бороться даже на длинных дистанциях. Значит, все не зря.





Спасибо болельщикам за поддержку. Мы вас еще порадуем", — написала спортсменка.





Напомним, в четверг Динара Алимбекова финишировала 65-й, а в пятницу — 71-й.