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Динара Алимбекова: Мы вас еще порадуем

08.12.2018 21:39 — Разное | Партизан  
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своем инстаграм-аккаунте поделилась мнением о старте сезона.

"Сезон начался. Ждала эту гонку. Рада, что моя рука позволяет бороться даже на длинных дистанциях. Значит, все не зря. 

Спасибо болельщикам за поддержку. Мы вас еще порадуем", — написала спортсменка. 

Напомним, в четверг Динара Алимбекова финишировала 65-й, а в пятницу — 71-й. 
 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своем инстаграм-аккаунте поделилась мнением о старте сезона.
 
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