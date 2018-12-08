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Динара Алимбекова: Мы вас еще порадуем
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своем инстаграм-аккаунте поделилась мнением о старте сезона.
"Сезон начался. Ждала эту гонку. Рада, что моя рука позволяет бороться даже на длинных дистанциях. Значит, все не зря.
Спасибо болельщикам за поддержку. Мы вас еще порадуем", — написала спортсменка.
Напомним, в четверг Динара Алимбекова финишировала 65-й, а в пятницу — 71-й.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своем инстаграм-аккаунте поделилась мнением о старте сезона.
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