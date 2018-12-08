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В Беларуси выпустят футболки для тунеядцев
Одежда будет содержать надпись "Белорусский дармоедов" и виллы рядом, пишет
Креативную идею решили осуществить в магазине Symbal.by, производящая национальную одежду и аксессуары.
Напомним, по новой редакции "дармоедскага декрета" в "тунеядцы" уже записаны 0,5 млн граждан Беларуси.
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Одежда будет содержать надпись "Белорусский дармоедов" и виллы рядом, пишет The Village.
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