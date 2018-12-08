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В Беларуси выпустят футболки для тунеядцев

08.12.2018 21:38 — Разное | Партизан  
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Одежда будет содержать надпись "Белорусский дармоедов" и виллы рядом, пишет The Village.



Креативную идею решили осуществить в магазине Symbal.by, производящая национальную одежду и аксессуары.

 

Напомним, по новой редакции "дармоедскага декрета" в "тунеядцы" уже записаны 0,5 млн граждан Беларуси.

 
 
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Одежда будет содержать надпись "Белорусский дармоедов" и виллы рядом, пишет The Village.
 
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