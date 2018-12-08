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Cловил рыбку: житель Маршалловых островов выудил почти 50 кг кокаина

08.12.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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Кокаина на 4 млн долларов выудил у берегов Маршалловых островов местный житель во время рыбалки, сообщает РИА Новости.

Сознательный гражданин сразу — как поймал на крючок пакеты с белым порошком — обратился в полицию. Представители последней связались с посольством США (так как на островах необходимой лаборатории для проведения экспертизы нет) и попросили выслать специалистов.

Отметим что такой «улов» на Маршалловых островах не редкость. Самым резонансным стал случай в 2004 году, когда к берегам одного из атоллов прибило сотни килограммов наркотика. В тот раз не все жители были сознательными: 14 островитян припрятали большую часть кокаина, за что впоследствии их ждала уголовная ответственность за хранение наркотиков.
 
 
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Кокаина на 4 млн долларов выудил у берегов Маршалловых островов местный житель во время рыбалки, сообщает РИА Новости.
 
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