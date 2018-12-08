Cловил рыбку: житель Маршалловых островов выудил почти 50 кг кокаина

Сознательный гражданин сразу — как поймал на крючок пакеты с белым порошком — обратился в полицию. Представители последней связались с посольством США (так как на островах необходимой лаборатории для проведения экспертизы нет) и попросили выслать специалистов.





Отметим что такой «улов» на Маршалловых островах не редкость. Самым резонансным стал случай в 2004 году, когда к берегам одного из атоллов прибило сотни килограммов наркотика. В тот раз не все жители были сознательными: 14 островитян припрятали большую часть кокаина, за что впоследствии их ждала уголовная ответственность за хранение наркотиков.