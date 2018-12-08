Пашинян: Разговор с Лукашенко меня удовлетворил





Участники прошедшего на этой неделе в Петербурге неформального саммита СНГ И. Алиев, Н. Пашинян, А. Лукашенко. Фото: kremlin.ru





НН. Ранее он потребовал у Александра Лукашенко объяснений. На вопрос, что это было за требование и как проходил разговор, Пашинян ответил: «Если я обвиняю его в раскрытии содержания закрытого заседания, думаю, будет неправильно поступить так же. Наш разговор меня удовлетворил», пишет











Напомним, накануне Пашинян заявил о том, что в Санкт-Петербурге собирается потребовать от Лукашенко объяснения относительно обсуждения с послом Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ, ситуации вокруг назначения генсека организации.



