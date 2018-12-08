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Пашинян: Разговор с Лукашенко меня удовлетворил

08.12.2018 21:19 — Разное | Партизан  
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«Наш разговор меня удовлетворил», — заявил, как пишет NEWS.am, в беседе с журналистами и.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.


Участники прошедшего на этой неделе в Петербурге неформального саммита СНГ И. Алиев, Н. Пашинян, А. Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Ранее он потребовал у Александра Лукашенко объяснений. На вопрос, что это было за требование и как проходил разговор, Пашинян ответил: «Если я обвиняю его в раскрытии содержания закрытого заседания, думаю, будет неправильно поступить так же. Наш разговор меня удовлетворил», пишет НН.



Напомним, накануне Пашинян заявил о том, что в Санкт-Петербурге собирается потребовать от Лукашенко объяснения относительно обсуждения с послом Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ, ситуации вокруг назначения генсека организации.


 
 
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«Наш разговор меня удовлетворил», — заявил, как пишет NEWS.am, в беседе с журналистами и.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.
 
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