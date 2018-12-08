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Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
На 92-м году жизни скончалась известная правозащитница, историк и общественный деятель Людмила Алексеева. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе, передает "Эхо Москвы".
Фото: РИА Новости
Информацию о кончине подтвердил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, уход Алексеевой – страшная потеря. "Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя".
"Сказать, что нам будет ее не хватать – это ничего не сказать", – добавил он.
Знаменитая правозащитница была в числе основателей Московской Хельсинкской группы. Людмила Алексеева была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира.
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На 92-м году жизни скончалась известная правозащитница, историк и общественный деятель Людмила Алексеева. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе, передает "Эхо...
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