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Скончалась правозащитница Людмила Алексеева

08.12.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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На 92-м году жизни скончалась известная правозащитница, историк и общественный деятель Людмила Алексеева. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе, передает "Эхо Москвы".



Фото: РИА Новости

Информацию о кончине подтвердил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, уход Алексеевой – страшная потеря. "Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя".

"Сказать, что нам будет ее не хватать – это ничего не сказать", – добавил он.

Знаменитая правозащитница была в числе основателей Московской Хельсинкской группы. Людмила Алексеева была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира.

 
 
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На 92-м году жизни скончалась известная правозащитница, историк и общественный деятель Людмила Алексеева. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе, передает "Эхо...
 
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