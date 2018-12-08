Движение "желтых жилетов", считает журналистка, достигло трех результатов.





"Во-первых, страна впервые ежедневно обсуждает минимальный размер оплаты труда", - подчеркивает Пантель.





"Второй результат удручает, - отмечает журналистка. - Становится ясным, насколько четкими во Франции по сей день являются границы между социальными слоями. (...) Сигнальный жилет, ставший символом этой группы негодующих, представляет собой идеальную противоположность элегантным представителям телевидения и политики".





"И, наконец, третий результат этих протестных недель внушает страх: крах демократии становится возможным. В бескрайнем гневе находят свое отражение презрение и отвращение к власти. (...) Ярость "желтых жилетов" по отношению к системе дошла до такой степени, что они больше не хотят видеть, как система меняется - они хотят лишь видеть, как она горит. Посыл этой недели таков: применение силы себя оправдывает", - заключает Пантель.