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Крах демократии становится возможным

08.12.2018 21:09 — Разное | Партизан  
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"Во Франции ярость по отношению к системе принимает пугающие масштабы", - констатирует журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Надя Пантель.

Движение "желтых жилетов", считает журналистка, достигло трех результатов.

"Во-первых, страна впервые ежедневно обсуждает минимальный размер оплаты труда", - подчеркивает Пантель.

"Второй результат удручает, - отмечает журналистка. - Становится ясным, насколько четкими во Франции по сей день являются границы между социальными слоями. (...) Сигнальный жилет, ставший символом этой группы негодующих, представляет собой идеальную противоположность элегантным представителям телевидения и политики".

"И, наконец, третий результат этих протестных недель внушает страх: крах демократии становится возможным. В бескрайнем гневе находят свое отражение презрение и отвращение к власти. (...) Ярость "желтых жилетов" по отношению к системе дошла до такой степени, что они больше не хотят видеть, как система меняется - они хотят лишь видеть, как она горит. Посыл этой недели таков: применение силы себя оправдывает", - заключает Пантель.
 
 
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"Во Франции ярость по отношению к системе принимает пугающие масштабы", - констатирует журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Надя Пантель.
 
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