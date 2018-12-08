«Фарма», «химка», «дека», метан, анаболики и стероиды. Вся правда о красивом и накачанном теле

Программы тренировок, жиросжигатели, спортпит, одежда, добавки и витамины — все это рекламируется как средство на пути к мечте. Миллионы людей ежедневно тратят силы, время и деньги, чтобы достичь главной цели — красивое спортивное тело. Но у этой красивой обложки есть «темная сторона», о которой говорят только в узких кругах.





Александр — выступающий спортсмен в прошлом. То, о чем он решил рассказать редакции «Сильных новостей», он прошел, как принято говорить, «на своей шкуре».





— Кто и для чего использует спортивную «химию»? Какие существуют виды фармакологии?





— Спортивную фармакологию используют все соревнующиеся атлеты и не только. Многие любители также прибегают к «темной стороне». В зависимости от вида спорта используется соответствующая фармакология. Существуют абсолютно разные типы, все зависит от потребностей спортсмена. Им может быть бодибилдер, которому нужна гипертрофия мышц (увеличение мышечных объемов), велосипедист, цель которого не мышцы, а сумасшедшая выносливость, боксер, нуждающийся в силовой выносливости.









— Где можно купить спортивную фармакологию? Ее легальность, стоимость и доступность?





— Есть страны, в которых это легально и продается в аптеке. Допустим, в Украине можно приобрести в аптеках (без рецепта) Тестостерона пропионат (эфир мужского гормона), в Беларуси такой же препарат можно купить в некоторых аптеках по рецепту, в России за это могут привлечь как за наркотики. Сейчас все можно купить в интернете. Стоимость нормальной, качественной фармакологии высокая, но это не все траты. Дополнительно придется потратить деньги на специальные диеты, анализы гормонов и послекурсовую терапию.













— Каким способом спортсмены употребляют «фарму»?





— Есть два способа употребления — таблетированный и инъекционный. Большинство препаратов вкалывают, так как таблетированные препараты более токсичные. Препараты обычно комбинируют, потому что несколько таблетированных быстро посадят печень. Принимать только один препарат — не эффективно. Пару вкалывают, один съедают. Минимум вреда, максимум эффективности. Новички чаще всего боятся делать уколы, быстро «садят» печень таблетками. Были неоднократные случаи, когда спортсмены желтели из-за неправильного использования препаратов. Как результат — гепатит.





— Как долго и в каких случаев применяется спортивная «химия»? Какой от неё результат?





— Все соревнующиеся атлеты используют фармакологию. Все. Без исключения. Это нужно для зрелищ, и они готовы жертвовать своим здоровьем, чтоб заработать славу, деньги, рекорды. Есть препараты для наращивания качественной мышечной массы, для увеличения силовых показателей, показателей выносливости, комбинирование этих показателей, препараты для сушки, а еще, конечно же, минимизация побочных эффектов, особенно это актуально для женщин.





— Какие бывают побочные действия?





— Самые распространенные побочные действия — подавление выработки собственного тестостерона, атрофия яичек, гипертрофия у мужчин и маскулинизация у женщин, поражение печени и почек, проблемы с сердцем и образование тромбов, гипертрофия сердечной мышцы, бесплодие, акне, гинекомастия, облысение и неконтролируемая агрессия и ярость. Но что из перечисленного будет у конкретного спортсмена — не известно. Все зависит от переносимости организма и интеллектуальных способностей потребителя. Весь вред можно свести к минимуму, если правильно «сесть» на курс и выйти из него.





— Результат оправдывает средство?





— Если взять процентное соотношение, то, наверное, 5% действительно эффективно заработают деньги на этом. Но не факт, что эти средства они потом не потратят на операции и поддержание жизни, как Рони Колеман. Или на адвокатов, как Майк Тайсон, который из-за стероидной агрессии устраивал потасовки, откусил ухо, избил и изнасиловал женщину.





— Есть ли альтернатива?





— Нет. Ты можешь быть честным, здоровым, идейным спортсменом. Но на фоне других и на фоне их результатов — будешь теряться. «Натуральным» спортсменам никогда не догнать «химиков».





— Случались ли смертельные случаи при использовании фармакологии?





— Никто никогда конкретно от стероидов не умирал. Встречаются случаи циррозов печени, сердечной недостаточности и т.д. на фоне употребления препаратов. Но куда выше смертность от нападения акул.





— Что происходит с телом после прекращения употребления «химии»?





— Очень быстро все результаты, которые переступили естественный порог, исчезают. К примеру, молодой человек занимался с «фармой», добился каких-то результатов. Теперь его вес, допустим, 100 кг. Все, чтобы могла ему дать природа, без постороннего вмешательства — это 85 кг. После отмены употребления он со временем вернется к своим 85 кг, а то и меньше. Это гарантированно. Ну и, конечно, тело реабилитируется, гормональный баланс приходит в норму, падает холестерин. Счастливый конец.









Но это только для мужчин. Чаще всего для женщин побочные эффекты принимают необратимый характер. Бесплодие как один из самых ярких примеров. Матушка природа перестает воспринимать маскулинную женщину с гипертрофированными половыми органами, отсутствием менструального цикла как потенциальную мать. Не зря отменили номинирование на титул «Мисс Олимпия» в 2015 году.





— Как понять, что кто-то из спортсменов использует «химию»?





— Очень легко. Как минимум, если этот человек добился быстрых и эффектных результатов за кратчайший срок. Быстро «надулся» и быстро «сдулся». Если его показатели силы и выносливости в разы больше обычного человека, можно с уверенностью говорить об использовании препаратов.









— Что делать, если хочется красивое тело быстро, но безопасно?





— Мы имеем то тело, которое заслужили. Это отражение нашего образа жизни, привычек, питания, активности, наличия стрессов. Чтобы изменить тело, нужно что-то поменять из вышеперечисленного. В своей жизни я предпочитаю невысокие дозировки фармакологии.





— Если так много «химических» спортсменов, то почему об этом не принято говорить?





— Авторитет, ну и конечно, самая главная сторона — деньги. Если все вокруг будут знать, что этот спортсмен «нахимичен», то ему никто не предложит контракт с ведущей компанией спортивного питания, чью продукцию должен продавать красивый «фантик», который благодаря спортпиту именно этой компании имеет такое шикарное тело. Спортсмен, не скрывающий своей причастности к «темной стороне», не сможет продать протеин, благодаря которому он якобы накачался. Или свою «супер эффективную методику, которая позволит вам накачаться и похудеть за 7 дней». Поэтому выдыхаем. Почти все наши кумиры — это не годы усердных тренировок, а инъекции, ампулы и таблетки.



