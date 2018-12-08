﻿ Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции. 21.by
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Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

08.12.2018 23:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Внимание всего мира сегодня приковано к Парижу. Здесь вновь акции протеста переросли в насилие. Более 500 человек задержаны, спецслужбы несколько раз использовали против толпы слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

На улицы впервые за последние десятилетия вывели бронированные полицейские машины. Протест набрал обороты, не смотря на то, что французское правительство согласилось заморозить цены на бензин, чего изначально требовали так называемые желтые жилеты. На первый взгляд демократичные протесты против повышения цен на топливо всего за несколько дней ввергли целую страну в хаос. Подробности у корреспондента Алены Сыровой.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Движение «желтых жилетов» – волна протестов против роста цен. Зародившаяся в середине ноября в социальных сетях рядовая акция недовольных спустя месяц стала настоящей стихией. В первый же вечер появились жертвы: желтый жилет манифестанта не спас девушку от автомобиля, который так старательно переворачивали ее единомышленники. Казалось бы, власть услышала народ: мораторий на рост цен на топливо ввели на полгода – все, расходимся по домам. Но процесс уже запущен.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Решив вопрос с бензином, вспомнили о недовольстве политикой Макрона, ухудшающемся качестве жизни и ненужной, по мнению французов, реформе образования. По этому поводу школьники заблокировали доступ во все лицеи Франции.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Только во время беспорядков в одном из пригородов Парижа полиция задержала полторы сотни подростков, заставив повиниться на коленях. Это видео повергло в шок и самих французов, и интернет-пользователей со всего мира.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Тем временем Пятая республика начала готовиться к «четвертой волне» самых масштабных протестов. Еще накануне в правительстве Франции стали говорить о риске возможного госпереворота: в заведенной толпе демонстрантов легко могут оказаться те, кто преследует совсем иные цели. Париж подготовили словно к войне – закрыт Лувр, Триумфальная арка и даже Эйфелева башня. Во всей Франции сегодня на улицах страны «желтым жилетам» противостоят 89 тысяч полицейских.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Президент Макрон должен уйти в отставку, парламент – распущен. Нам нужно вернуться к лучшим устоям. Все должно быть справедливо, потому что мы сыты по горло, и повышение налога на топливо стало последней каплей.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Мы ехали сюда на поезде 11 часов только для того, чтобы тоже протестовать, потому что это просто несправедливо. Мы чувствуем презрение к нам со стороны технократов, которые управляют нами. Они совершенно не понимают нас.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Вежливая и толерантная европейская полиция не церемонится. Еще бы – мятежники на Елисейских полях забросали их петардами и булыжниками. Ринулись было в сторону Елисейского дворца, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Премьер-министр Франции в своем Twitter-аккаунте лишь сообщил о количестве задержанных.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Вот и вся демократия, о которой так любят говорить европейские политики с высоких трибун. Только у каждого мера этой самой демократии своя. Об этом говорил и предупреждал Александр Лукашенко во время Мюнхенской конференции по безопасности в Минске в ноябре 2018 года.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не уверены, что Запад, который так активно – скажем мягко – не навязывает, а продвигает свою демократию нам и постсоветским республикам, прежде всего сохранит ее. Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь, на постсоветском пространстве. Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Подробнее здесь.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Конечно и понятие нормы у всех свое. Может быть, кому-то и понравится гулять по улицам города, оцепленным полицией, или начинать свой день с чтения памятки о том, как себя вести во время протестов (такая, к слову, появилась в эти дни во Франции). Но точно не тем, кто дорожит своим настоящим и будущим. А «как там у них» лучше наблюдать по ТВ. Сегодняшние события во Франции – наглядное пособие для тех, кто хочет такой демократии. А может, вседозволенности?
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Внимание всего мира сегодня приковано к Парижу. Здесь вновь акции протеста переросли в насилие. Более 500 человек задержаны, спецслужбы несколько...
 
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