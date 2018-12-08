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Спринт в Поклюке выиграла Мякяряйнен. Кривко – 17-я

08.12.2018 21:33 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В словенской Поклюке продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В соревновательной программе 8 декабря значилась спринтерская гонка у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее победительницей стала финка Кайса Мякяряйнен. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, третье – француженка Жюстин Бреза. Отметим, что все биатлонистки, попавшие на пьедестал, отстрелялись чисто.

Спринт в Поклюке выиграла Мякяряйнен. Кривко – 17-я

Лучшей среди белорусских участниц спринта стала Ирина Кривко. У нее 17-е место при одном промахе.
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости мира. В словенской Поклюке продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В соревновательной программе 8 декабря значилась спринтерская гонка у...
 
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