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Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей
Новости Беларуси. Пятеро из них пытались незаконно прорваться в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники подчеркивают: охрана государственной границы – дело общее, и дружинники – ветераны службы или просто неравнодушные люди, которые проживают в приграничной зоне. Таких только в Гродненской области 250 человек.
Следить за обстановкой в приграничье, подмечать подозрительных людей или автомобили, а если надо, и принять непосредственное участие в задержании нарушителя. Их работа не всегда видна на первый взгляд, но помощь неоценима. На ежегодном слете наградили около 70-ти лучших добровольных дружинников.
Николай Апон, командир добровольной дружины пограничного режима при Поречском сельском исполнительном комитете:
Сергей Савчук, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:
С дружинниками ежемесячно проводят практические занятия, на которых офицеры объясняют нюансы охраны границы и учат, как вести себя при встрече с потенциальным нарушителем. Навыки задержания и стрельбы отрабатывают на заставе.
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Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей
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Новости Беларуси. Пятеро из них пытались незаконно прорваться в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники подчеркивают: охрана...
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