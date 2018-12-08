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«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

08.12.2018 18:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Поместью Деда Мороза – 15 лет. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника 8 декабря с размахом отмечают в Беловежской пуще. Буквально несколько часов назад там зажгли первые новогодние огни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают 15-летие резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Петр Бутрим, СТВ:
Сегодня, в юбилей поместья, здесь особая атмосфера и явно повышенная концентрация сказочных героев. А все потому, что поздравить Деда Мороза приехали тысяч гостей. Настоящая зима запаздывает, дождь моросит, но праздник идет своим чередом.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Прибытия этого необычного поезда дети ждали с особым трепетом и волнением. Среди пассажиров – семья Деда Мороза, а также его коллеги-волшебники из других, в том числе и дальних, регионов. Визит новогодних героев в Пущу – добрая традиция.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Зюзя Поозерский: 
Як усё ж такі добра, што яно не там дзесці ў цэнтры, каля горада, а трэба кудысьці ехаць, у нейкую казку, у глыбіню лесу. І тут маёнтак Дзеда Мароза. Вядома, гэта было зроблена вельмі-вельмі добра. Тут жыве нейкі містычных дух, міфалагічны дух, казачны дух. Менавіта ў гэтым месцы.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Среди гостей и Глинышек из Кировской области. По преданию, ему всегда 7 лет. Но, несмотря на такую разницу в возрасте, белорусского Деда Мороза он считает лучшим другом.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Глинышек: 
Я сюда приехал уже не первый раз. Мне здесь нравится так же, как и в прошлый раз. Сейчас очень весело.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Да и увидеть с момента прошлого визита глиняного мальчика можно больше. Например, сегодня в центре внимания не только новогодняя елка, но и установленный специально к юбилею уникальный памятный знак Новому году. Другого такого в мире еще нет.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы

А вот маршрут этой туристической группы в Поместье, несмотря на границу, получился легкий и быстрым. До польского городка Хайнувка рукой подать. И за белорусским новогодним колоритом оттуда уже давно приезжают без виз. 

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Павел Бовтручук, турист (Польша):
Конечно, стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные. У всех очень красивые костюмы. Много людей, в том числе и молодежи. Я вижу, что глаза моих сыновей загорелись. Дети с огромным интересом наблюдают все, что тут происходит.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Вернуть веру в сказку именно в Беловежской пуще стремятся многие. Только сегодня через резные ворота поместья прошли больше трех тысяч гостей.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Юлия Ярохович, жительница Лунинца: 
Мы уже приехали второй раз. В прошлый раз были два года назад. Тогда немножко больше с погодой повезло, но и сегодня у нас впечатлений не меньше. Очень все интересно, очень красиво. Дед Мороз, Снегурочка, для ребенка незабываемые впечатления. Приехать, конечно, стоит всем, воодушевиться праздником, эмоциями.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

И, конечно, угощениями. В этот пасмурный день гостей согревали наваристой ухой, ароматными блинчиками и фирменным чаем на пущанских травах.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

С этого дня более оживленно стало не только вокруг живописного терема кудесника, но и внутри. Домой на праздники вернулись Матушка Зима и Снегурочка.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

Дед Мороз:
Вот такое наполнение гостей ждет нас каждый день, а то может быть еще больше – учитывая, что погода наладиться. Поэтому мы ожидаем тысячи и тысячи гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет

А на десерт юбилейного вечера на самой высокой елке Европы зажгли первые в Беларуси огни. Которые и дадут отсчет долгожданным новогодним праздникам.
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Поместью Деда Мороза – 15 лет. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника 8 декабря с размахом отмечают в Беловежской пуще....
 
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