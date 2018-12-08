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«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет
Новости Беларуси. Поместью Деда Мороза – 15 лет. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника 8 декабря с размахом отмечают в Беловежской пуще. Буквально несколько часов назад там зажгли первые новогодние огни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Бутрим, СТВ:
Прибытия этого необычного поезда дети ждали с особым трепетом и волнением. Среди пассажиров – семья Деда Мороза, а также его коллеги-волшебники из других, в том числе и дальних, регионов. Визит новогодних героев в Пущу – добрая традиция.
Зюзя Поозерский:
Среди гостей и Глинышек из Кировской области. По преданию, ему всегда 7 лет. Но, несмотря на такую разницу в возрасте, белорусского Деда Мороза он считает лучшим другом.
Глинышек:
Да и увидеть с момента прошлого визита глиняного мальчика можно больше. Например, сегодня в центре внимания не только новогодняя елка, но и установленный специально к юбилею уникальный памятный знак Новому году. Другого такого в мире еще нет.
А вот маршрут этой туристической группы в Поместье, несмотря на границу, получился легкий и быстрым. До польского городка Хайнувка рукой подать. И за белорусским новогодним колоритом оттуда уже давно приезжают без виз.
Павел Бовтручук, турист (Польша):
Вернуть веру в сказку именно в Беловежской пуще стремятся многие. Только сегодня через резные ворота поместья прошли больше трех тысяч гостей.
Юлия Ярохович, жительница Лунинца:
И, конечно, угощениями. В этот пасмурный день гостей согревали наваристой ухой, ароматными блинчиками и фирменным чаем на пущанских травах.
С этого дня более оживленно стало не только вокруг живописного терема кудесника, но и внутри. Домой на праздники вернулись Матушка Зима и Снегурочка.
Дед Мороз:
А на десерт юбилейного вечера на самой высокой елке Европы зажгли первые в Беларуси огни. Которые и дадут отсчет долгожданным новогодним праздникам.
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«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет
Новости Беларуси. Поместью Деда Мороза – 15 лет. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника 8 декабря с размахом отмечают в Беловежской пуще....
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