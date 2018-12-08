9 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день борьбы с коррупцией.

ПРИМЕТЫ:

Егорий, Юрьев день. До этого дня необходимо было раздать все долги. Не вернуть долг до Юрьева дня - всю жизнь в должниках ходить. Крепостные крестьяне могли в этот день поменять хозяина, отсюда и присказка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

РОДИЛИСЬ:

1891 Максим Адамович БОГДАНОВИЧ, белорусский поэт. Умер в 26 лет от туберкулёза. Похоронен в Ялте.

1895 (Исидора) Долорес ИБАРРУРИ (ПЕРЕС), испанская коммунистка, прозванная Пасионарией, т. е. Пламенной. Именно ей принадлежит боевой лозунг бойцов-республиканцев «Но пасаран!» («Они не пройдут!»). Из шести ее детей выжили только двое, причем сын Рубен погиб смертью храбрых в боях под Сталинградом. Характерной чертой внешнего облика Ибаррури была черная одежда, в которой она всегда появлялась на публике.

1916 Керк ДУГЛАС (Иссер Гершелевич (Данилович) ДЕМСКИ), американский актер, отец Майкла Дугласа. Родился в семье эмигрантов из Беларуси. Кроме него в семье было шесть сестер. Ныне ему исполнится 102 (!) года.

1934 Джуди Оливия ДЕНЧ, английская актриса.

1936 Александр Александрович ИВАНОВ, российский поэт-пародист. Большую популярность принесла ему юмористическая телепрограмма «Вокруг смеха», которую Иванов вел с 1978 по 1991 годы. В одной из передач он как-то заметил: «Если вы считаете, что на экране я слишком высокий и тощий, обратитесь в телеателье - там подрегулируют».

1952 Анатолий Александрович ВАССЕРМАН, российский изобретатель, интеллектуал и телеведущий. В юности дал обет целомудрия, который соблюдает до сих пор. Постоянно носит жилет с многочисленными карманами, который весит 7 кг.

1953 Джон Гэвин МАЛКОВИЧ, американский актер хорватского происхождения. По образованию - эколог. У него двое детей.

1953 Татьяна Эдуардовна КРАВЧЕНКО, российская актриса (Валя БУДЬКО в «Сватах»). Её отец, Василий ТОКАРЕВ, умер, когда Татьяне было 3 месяца, её воспитывал отчим – Эдуард ЯКОВЛЕВ.

1980 Саймон Максвелл ХЕЛБЕРГ, американский актер (Говард ВОЛОВИЦ в «Теории Большого взрыва»). Женат, двое детей.

1984 Екатерина Владимировна ВАРНАВА, российская актриса и телеведущая.

СОБЫТИЯ:

1842 В Англии была выпущена первая в мире рождественская открытка.

1884 Левант РИЧАРДСОН из Чикаго запатентовал роликовые коньки.

1893 После взрыва бомбы, брошенной анархистом в здании французского парламента, спикер Шарль ДЮПЮИ заявил: «Господа, заседание продолжается» (эту фразу позже использовал Остап Бендер).

1929 Газета «Правда» впервые выдвинула лозунг «Пятилетку - в четыре года!».

1953 Американская компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех коммунистов.

1953 Состоялась одна из самых грубых игр в истории НХЛ: «Монреаль» и «Торонто» вместе набрали 204 минуты штрафного времени. Напомним, что чистое время хоккейного матча составляет 60 минут.

1968 В Сан-Франциско Дуглас ЭНГЕЛЬБАРТ впервые публично продемонстрировал изобретённую им компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный ящик с проводами. Первые массово производимые мыши стоили 400(!) долларов.

1989 На аукционе в Лондоне картина «Отплытие аргонавтов» была продана за $6,7 млн. (рекорд стоимости для картины анонимного автора).

1992 Принц ЧАРЛЬЗ и принцесса ДИАНА объявили о своем расставании (официально развод был оформлен в августе 1996 г.).

2005 В Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» -- знаменитых двухэтажных красных автобусов. На одном из них до сих пор проводят экскурсии по Минску.

2017 Умер Леонид БРОНЕВОЙ, российский актер.