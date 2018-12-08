Таможенному посту «Песчатка» - 25 лет!

6 декабря исполнилось 25 лет таможенному посту «Песчатка», расположенному на белорусско-польской границе в Каменецком районе. Трасса Р16/DK66/DK19, на которой находится пункт пропуска, соединяет белорусский Брест с польским Белостоком и является удобным маршрутом для многочисленных путешественников.



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Таможенный пост был открыт в 1993 году и долгое время состоял из двух каналов для движения автомобилей и административного здания. Первоначально в нем вместе с белорусскими таможенниками и пограничниками размещались сотрудники контрольных служб Польши. В таком режиме осуществлялись функции до сентября 2007 года, пока коллеги сопредельного государства не начали работу на своей стороне.

Кроме одноименного пункта таможенного оформления, сотрудники таможенного поста «Песчатка» трудятся еще и в пункте упрощенного пропуска «Переров».



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Пункт таможенного оформления (ПТО) «Переров» был открыт в сентябре 2004 года на территории Пружанского района в самом центре заповедной Беловежской пущи. Границу в нем можно пересечь только пешком или на велосипеде. В 2017 году через «Переров» проследовало 13 тыс. граждан.

ПТО «Песчатка» создавался для того, чтобы принять на себя часть нагрузки из областного центра, где большой поток автомобилей следовал через «Варшавский мост». Несмотря на отдаленность от Бреста за довольно быстрое время «Песчатка» стала пользоваться популярностью у автопутешественников, следующих в «белостокском» направлении, которое является выгодным при движении из центральной Беларуси к балтийскому побережью Польши. В 2011 году рядом с пунктом пропуска была построена 200-километровая объездная дорога вокруг национального парка «Беловежская пуща», которая берет свое начало в д. Песчатка и заканчивается в г. Свислочь Гродненской области.



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В связи с оживленным движением граждан и постоянным увеличением пассажиропотока через данный участок границы, было принято решение о строительстве рядом нового современного пункта пропуска. Его возведение осуществлялось в рамках реализации Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» и финансировалось за счет средств Европейского союза и Республики Беларусь.

Строительство было завершено в течение двух лет. В 2015 году «Песчатка» предстала в современном облике, сменив статус с межгосударственного на международный.

Пропускная способность нового пункта пропуска увеличилась с 500 до 1200 транспортных средств в сутки. Вместо двух каналов для движения появилось 16 – по 8 на въезд и на выезд. Здесь функционирует система «красного» и «зеленого» коридоров, технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных контрольных талонов. Сейчас границу через пункт пропуска пересекают не только легковые автомобили, но и грузовые с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусы, осуществляющие международные перевозки пассажиров.