Белорусская железная дорога переходит на новый график с 9 декабря

Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начнет действовать с 00.00 часов 9 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба БЖД.



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«При формировании графика Белорусской железной дорогой уделено внимание сохранению существующих актуальных для пассажиров направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети как в международном сообщении, так и внутри республики», — говорится в сообщении.

В целях расширения географии железнодорожных маршрутов впервые назначен поезд № 328/327 Минск—Казань формирования Белорусской железной дороги, периодичностью один раз в неделю из Минска по средам, из Казани по пятницам по расписанию поезда № 318/317 Барановичи—Караганды.

Изменен маршрут следования поезда № 68/67 Брест—Саратов и установлен в сообщении Барановичи-Саратов (№ 308/307).

Поезду № 317 Караганды—Барановичи с 9 декабря 2018 года изменено время прибытия на станцию Минск-Пассажирский в 05.13 (ранее в 03.42), время отправления в 05.58, прибытие поезда № 317 на конечную станцию Барановичи-Полесские в 07.40.

Также изменен маршрут следования поезда № 304/303 Краков—Гродно на Гливице—Гродно.

Графиком движения поездов на 2018/2019 год предусмотрены некоторые изменения и в межрегиональном сообщении.

Организовано ежедневное курсирование поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 731/732 Минск—Гродно составом ДП3 с нахождением в пути 4 часа 03 мин. при следовании из Гродно и 4.08 при следовании из Минска со стоянками на станциях Молодечно, Лида, Мосты.

Изменен маршрут следования поезда № 612/611 Барановичи—Витебск на Барановичи-Кричев с организацией курсирования группы вагонов Барановичи—Витебск.

Кроме того, предусмотрено регулярное курсирование двухгруппных поездов № 624/634 Гродно—Коммунары/Витебск, ежедневно, № 683/684 Гомель—Минск по пятницам, воскресеньям и праздничным дням со стоянками по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1.

Также предусмотрен ввод дополнительных стоянок для поездов межрегиональных линий бизнес-класса: № 709 Гомель—Минск на станциях Жлобин и Бобруйск, № 723/724 Минск—Брест на станции Барановичи-Центральные.

Расписание поезда № 616/615 Могилев—Витебск (по воскресеньям) скорректировано с обеспечением прибытия поезда на станцию Могилев-1 до 00 часов 00 мин.

В сообщении с Российской Федерацией в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Новосибирска, Архангельска и Саратова реализация проездных документов осуществляется за 60 суток до отправления на поезда.

В сообщении с Украиной, Литвой, Латвией и Казахстаном, а также на поезда межрегиональных линий в пределах республики — за 45 суток до отправления.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by , а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.