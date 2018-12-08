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В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза

09.12.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках торжеств здесь открыли единственный в мире памятный знак Новому году. Композиция состоит из циферблата, на котором застыло без двух минут двенадцать, посоха зимнего волшебника, валенок, варежки и мешка с подарками. Она разместилась вблизи главной елки резиденции. Кованный ансамбль создан таким образом, чтобы каждый из посетителей смог примерить на себя образ новогоднего старика: обуть его валенки, подержать в руках посох, загадать заветное желание. И, разумеется, сделать на память «волшебное» селфи. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61377.php

В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза

В этот день отечественный Дед Мороз принимает поздравления из разных уголков земного шара. Гостями праздника стали делегации и группы из Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии. Всего Национальный парк принял около 4,5 посетителей, и даже дождливая погода не стала помехой для тех, кто все же верит в сказку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61377.php

В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза

Праздничная программа началась с прибытия в Поместье «сказочного поезда». Его пассажирами стали седовласый хозяин владений, его дочки Стужа, Вьюга, Метелица, и, конечно же, внучка Снегурочка. В афише также – фестиваль творческих коллективов «Огни зимы», фестиваль «Зубр своего дела», флеш-моб с участием Дедов Морозов. Были организованы фотозоны, викторины для самых маленьких участников торжества. Ближе к вечеру планируется грандиозное фаер-шоу и церемония зажжения первых новогодних огней на главной елке резиденции, которая призвана дать старт новогодней феерии по всей стране. 
В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61377.php

В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61377.php

В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза

 
 
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В рамках торжеств здесь открыли единственный в мире памятный знак Новому году. Композиция состоит из циферблата, на котором застыло без двух минут двенадцать,...
 
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