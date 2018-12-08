ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске раздали награды лучшим волонтерам страны

09.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Лучших волонтеров Беларуси наградили в Минске в крупном торговом комплексе. Торжественная церемония прошла у новогодней елки в крупном торговом центре, в ней приняли участие сотни юношей и девушек, передает телеканал «МИР 24».

После официальной части ребята общались в неформальной обстановке, для них были организованы тренинги и мастер-классы.

Волонтерство в Беларуси стали активно развивать еще девять лет назад под патронатом Белорусского республиканского союза молодежи.

 Волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями, посещают детские дома и интернаты, навещают престарелых и ветеранов. В благотворительных акциях регулярно принимает участие около 40 тыс. молодых людей по всей стране.

«В этом году мне посчастливилось победить в номинации «Личный вклад среди работающей молодежи». В моем отряде 25 человек. Я их люблю и ими горжусь, и все они со мной работают сегодня», – рассказала Ольга Жихарко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественная церемония прошла у новогодней елки в крупном торговом центре, в ней приняли участие сотни юношей и девушек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беловежской пуще отпраздновали 15-летний юбилей Поместья белорусского Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика