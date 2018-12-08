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В Минске раздали награды лучшим волонтерам страны
09.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучших волонтеров Беларуси наградили в Минске в крупном торговом комплексе. Торжественная церемония прошла у новогодней елки в крупном торговом центре, в ней приняли участие сотни юношей и девушек, передает телеканал «МИР 24».
После официальной части ребята общались в неформальной обстановке, для них были организованы тренинги и мастер-классы.
Волонтерство в Беларуси стали активно развивать еще девять лет назад под патронатом Белорусского республиканского союза молодежи.
Волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями, посещают детские дома и интернаты, навещают престарелых и ветеранов. В благотворительных акциях регулярно принимает участие около 40 тыс. молодых людей по всей стране.
«В этом году мне посчастливилось победить в номинации «Личный вклад среди работающей молодежи». В моем отряде 25 человек. Я их люблю и ими горжусь, и все они со мной работают сегодня», – рассказала Ольга Жихарко.
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Торжественная церемония прошла у новогодней елки в крупном торговом центре, в ней приняли участие сотни юношей и девушек.
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