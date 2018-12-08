В Волковыске торжественно зажгли главную городскую елку и выбрали лучшую елку будущего





8 декабря на городской площади торжественно отпраздновали день рождения Зюзи - беларуского Деда Мороза.

Гостей праздника в этот вечер ожидало много музыки, песен, сюрпризов. Благодаря «Белпочте» можно было отправить письмо Деду Морозу, сфотографироваться в фотозоне вместе с Символом уходящего года с участием кинологов Департамента охраны и работников РОЧС.

Была организована выставка-конкурс «Елка-будущего», выбрать ее можно было, проголосовав в течение часа в группе волковысского городского Дома культуры Вконтакте. В результате с большим отрывом победила елка будущего, представленная ПУ «Волковыскгаз», на втором месте елка автопарка и на третьем локомотивного депо.

А в завершение все желающие под торжественно зажженной главной елкой Волковыщины водили хоровод и исполнили попурри новогодних песен.

Предлагаем фоторепортаж с праздника от фотографа Юлии Янович .































































































































