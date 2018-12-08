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В Светлогорске повесился 18-летний парень

09.12.2018 02:14 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Ужасное происшествие случилось два дня назад в Светлогорске. В подъезде своего дома повесился 18-летний парень. По информации издания «Ранак», предполагается, что причиной сведения счетов с жизнью могла стать безответная любовь.

Молодой человек прибегнул к суициду вечером 6 декабря. Это случилось в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Полесье. Жильцы дома услышали крик о помощи и просьбу вызвать скорую помощь.

Выяснилось, что в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень. Сообщается, что накануне он расстался с девушкой. Возможно, считают очевидцы, это и стало причиной столь страшного и необдуманного поступка.

Также очевидцы говорят, что на руке у молодого человека была надпись: «Простите, никого не вините». Он был студентом 4 курса местного колледжа.

 
 
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Молодой человек прибегнул к суициду вечером 6 декабря.
 
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