В Светлогорске повесился 18-летний парень

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Молодой человек прибегнул к суициду вечером 6 декабря. Это случилось в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Полесье. Жильцы дома услышали крик о помощи и просьбу вызвать скорую помощь.Выяснилось, что в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень. Сообщается, что накануне он расстался с девушкой. Возможно, считают очевидцы, это и стало причиной столь страшного и необдуманного поступка.Также очевидцы говорят, что на руке у молодого человека была надпись: «Простите, никого не вините». Он был студентом 4 курса местного колледжа.