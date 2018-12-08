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В Светлогорске повесился 18-летний парень
Фото: © Белновости
Молодой человек прибегнул к суициду вечером 6 декабря. Это случилось в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Полесье. Жильцы дома услышали крик о помощи и просьбу вызвать скорую помощь.
Выяснилось, что в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень. Сообщается, что накануне он расстался с девушкой. Возможно, считают очевидцы, это и стало причиной столь страшного и необдуманного поступка.
Также очевидцы говорят, что на руке у молодого человека была надпись: «Простите, никого не вините». Он был студентом 4 курса местного колледжа.
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Молодой человек прибегнул к суициду вечером 6 декабря.
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