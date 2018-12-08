Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома



Дональд Трамп

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— добавил он.О том, что руководитель аппарата сотрудников Белого домав ближайшие дни уйдет в отставку, сообщил в пятницу со ссылкой на источники телеканал CNN. Он отмечал, что, хотя летомпопросил Келли остаться на данном посту еще на два года, в последнее время они перестали общаться. Согласно данным телеканала, одним из кандидатов на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома является нынешний глава аппарата вице-президента СШАВ ноябре американские СМИ сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Келли, а также министра внутренней безопасности США, которая является его протеже, из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе. Ранее, выступая на пресс-конференции, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.