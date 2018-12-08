"Танковая орда" на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

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Defence Blog

В декабре президент Украинызаявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.