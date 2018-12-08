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"Танковая орда" на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

09.12.2018 01:05 — Разное | UDF  
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Фото: Defence Blog
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.

"Танковая орда" на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки


"Танковая орда" на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.



 
 
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В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины.
 
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