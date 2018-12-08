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Народ молится за здоровье Лещенко

09.12.2018 00:48 — Разное | UDF  
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Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали.

Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира". Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.

Певец почувствствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку. Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз – "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными – вплоть до полного паралича. Тогла Лещенко сделали срочную операцию – удалили грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.

При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания. "У меня такой плотный график, вы не представляете, – жаловался артист. – Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Вороне, потом пойдут новогодние "огоньки".

 
 
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76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали.
 
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