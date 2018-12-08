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Слонимские предприниматели продавали товары, ввезенные из России по фиктивным документам

09.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Об этом сообщается на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
 
Нарушение было выявлено финансовой милицией Слонима. Индивидуальные предприниматели продавали в Слониме, Дятлово и Зельве верхнюю одежду, ввезенную в Беларусь из России по фиктивным документам.
 
Проверкой установлено, что предприниматели покупали оптовые партии товаров за наличный расчет.
 
 -   На первый взгляд, документы на их приобретение и транспортировку из России для последующей реализации на территории Беларуси были в полном порядке: оформлены на соответствующих бланках, содержали необходимые реквизиты продавца и покупателя, в том числе подписи и печать организации-продавца, зарегистрированной в Москве. Но документы были фиктивными: выяснить это можно было без особых усилий – в открытом доступе в интернете размещена информация о российском предприятии, которым руководит человек с другой фамилией, а не указанный в документах местных предпринимателей, - прокомментировали  в республиканском КГК.
 
 Директор  российской фирмы пояснил, что  поставки товара слонимским предпринимателям не осуществлялись, подпись свою на документах он не ставил и печать никому не передавал.  
 
Финансовой милицией составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.17 КоАП, по результатам рассмотрения которых индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности.  
 
 
 
 
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Об этом сообщается на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
 
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