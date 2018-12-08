﻿ «Ваше высочество». Принц Чарльз вошел в число самых элегантных мужчин в мире по версии GQ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ваше высочество». Принц Чарльз вошел в число самых элегантных мужчин в мире по версии GQ

09.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наследник британского трона принц Чарльз поднялся с 20-й на шестую строчку в рейтинге самых хорошо одевающихся в мире мужчин за 2018 год, по версии журнала GQ, сообщает ТАСС.

Он уступил лишь американскому актеру, сценаристу, комику и музыканту Дональду Гловеру, актеру Тимоти Шаламу и актеру из фильма «Телохранитель» Ричарду Мэддену.

При этом Чарльз обошел Дэвида Бэкхема и британского актера Мэтта Смита. Кроме того, GQ в юбилейный для Чарльза год удостоил его королевское величество награды журнала за выдающиеся достижения.

В прошлом лучшим достижением принца в этом рейтинге было восьмое место в 2013 году. В опубликованном тогда журнальном эссе наследник отметил, что «признание его GQ стало воодушевляющим событием, если не сказать больше». «Я воспринял это как голос в пользу того, что можно, пожалуй, лучше всего назвать классическим и всегда популярным британским стилем», — указал он.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наследник британского престола назван одним из самых стильных мужчин планеты
 
Новости дня
Новости разные
 
Слонимские предприниматели продавали товары, ввезенные из России по фиктивным документам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика