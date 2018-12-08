Бессмертная «трехлинейка». История легендарной винтовки Мосина

Знаменитая трехлинейная винтовка Мосина за свою более, чем столетнюю историю получила репутацию исключительно просто, надежного и точного оружия. 42.TUT.BY рассказывает историю «бессмертной» трехлинейки.

Русско-бельгийское соревнование

К концу XIX века армии всех европейских стран многократно обновляли свое стрелковое вооружение. Армия Российской империи с 1868 года вооружалась однозарядными винтовками Бердана, стрелявшими «малокалиберными» патронами калибра 10,75 мм на дымном порохе. Однако возможности бурно развивавшейся капиталистической промышленности будировали конструкторскую мысль и дальше. Оружейники пошли по пути уменьшения ружейного калибра, но увеличения количества зарядов и боевой скорострельности. В 1886 году в Австро-Венгрии на вооружение поступила винтовка Манлихера, впервые снабженная «серединным» магазином. А Германия в 1888 году вооружилась «государственной винтовкой» Маузера калибра 7,92 мм. Этот «рейхсгевер» имел магазин на 5 патронов, снаряженных бездымным порохом. Российской армии нужно было срочно перевооружаться.

Российским военным ведомством уже давно был объявлен конкурс на лучшую «повторительную» винтовку. Но многие царские генералы противились принятию магазинной винтовки на вооружение. Консерваторы полагали, что нижние чины из скорострельного оружия расходуют слишком много казенных боеприпасов, делали по-прежнему ставку на «штык-молодец». После ряда драматических перипетий на вооружение была все же принята магазинная винтовка капитана Сергея Мосина.



Изображение: Armémuseum (The Swedish Army Museum) / wikipedia.org

Пироксилиновый порох к ней разработал Дмитрий Менделеев. Злые языки утверждают, что винтовка будто была скопирована у бельгийского оружейника Леона Нагана, также участвовавшего в этом конкурсе. Но высокотехнологичное производство винтовки Нагана слишком дорого обошлось бы для русской казны. Поэтому за основу была взята конструкция Мосина, существенно дополненная разработками Нагана. В западной классификации это оружие и сегодня обозначается не иначе, как винтовка Мосина-Нагана. В царской же армии она была принята на вооружение вообще без упоминания конструктора — как трехлинейная винтовка образца 1891 года. Винтовкой Мосина она стала только в советское время, в 1924 году.

Поскольку промышленность монархической России значительно отставала, часть заказов на винтовку 1891 года была размещена во Франции.

Царский жетон за отличную стрельбу

«Три линии» — это не что иное, как обозначение калибра 7,62 мм в тогдашних единицах измерения. Это достаточно важная характеристика. Немецкие винтовки Маузера имели калибр 7,92 мм, итальянские винтовки Каркано М1891 — 6,5 мм. «Русский патрон» занял место в золотой середине. И именно этот калибр 7,62 мм в течение XX столетия стал, пожалуй, самым распространенным для автоматических винтовок и автоматов.

Штатная дистанция стрельбы «трехлинейки» составляла 400 метров — по одиночной цели, и 800 метров — по групповой. Но в кадровой российской армии были такие виртуозы стрельбы, которые умудрялись поражать мишень на расстоянии в несколько тысячи шагов. Лучших стрелков в императорской армии награждали специальными жетонами «За отличную стрельбу». Правда, иногда имели место и цирковые фокусы. В одной из частей высоким инспекторам демонстрировалась стрельба на большем расстоянии по горящей свечке. И каждый выстрел гасил ее пламя. Лишь потом открылся секрет трюка — в пуле было просверлено тонкое отверстие, и огонь на свече сбивала не собственно ружейная пуля, а вызванное ею воздушное возмущение. Правдоподобна ли такая ситуация или нет — вопрос открытый, но в литературе такой случай описан.

При стрельбе из винтовки 1891 года первоначально применялась тупоконечная пуля весом 13,6 г. С 1908 года ее сменила, как и во французской армии, «наступательная» остроконечная пуля весом 9,6 г. Пуля имела свинцовый сердечник в мельхиоровой оболочке, поскольку этот менее всего изнашивал канал ствола.



Патроны 7,62×53R мм в ассортименте (поздняя модификация с остроконечными пулями, изначально пули были с круглыми носками). Изображение: CynicalMe / wikipedia.org

С началом первой мировой войны большинство кадровых унтер-офицеров и солдат было убито или искалечено. Им на смену стали приходить плохо обученные новобранцы. При этом, вопреки расхожему мнению, стрельба и уход за винтовкой были достаточно непростым делом. В некоторых аспектах — более сложным, чем ведение автоматического огня из современного автомата Калашникова.

При стрельбе на большие дистанции необходимо менять положение прицельной планки, что требует хорошего глазомера и навыка. Так же нужно делать поправки на ветер, учитывать освещенность, тень и так далее. По сути, хорошее обучение стрельбе из винтовки даже с открытым прицелом отчасти напоминало подготовку современного снайпера.

Несмотря на легендарную живучесть этого оружия и возможность использовать ее после попадания в грязь и песок, трехлинейная винтовка требовала регулярной чистки и смазки. Хотя «черные копатели» и рассказывают легенды о том, что извлеченная из земли после десятилетий «полевой консервации» трехлинейка способна произвести выстрел.

Огонь на скаку

В 1898 году в германской армии была принята на вооружение новая винтовка Маузера, по ряду показателей превосходившая русскую. Одним из существенных «минусов» трехлинейки было частое заедание патронов при подаче, связанной как с дефектами магазина, так и с устаревшей конструкцией гильзы с закраинами. Каждый, кто заряжал трехлинейку из обоймы, знает, что при этом могут возникнуть некоторые сложности. Однако из-за нехватки бюджетных средств в царской армии так и не пошли на устранение недостатков, выявленных еще в русско-японскую войну 1904−1905 годов.

В условиях гражданской войны времени на обучение было мало, да и боеприпасов не хватало. Но именно ружейный и пулеметный огонь стал иметь подавляющее значение. Хотя в то же время, в условиях маневренной тактики, происходит и последний ренессанс кавалерии — конница Буденного и Махно вписала яркие страницы в историю той войны. При этом Красная Армия первоначально уступала «белым» в кавалерийской выучке. Владение холодным оружием в конном строю требует очень серьезных навыков.



Изображение: George H. Mewes / wikipedia.org

В армии же Деникина и Врангеля оказалось много природных всадников из казачества, а также прошедших длительную профессиональную подготовку офицеров и кадровых кавалеристов. Но буденовцы и махновцы быстро нашли «контраргумент» — ими стал огонь с седла из кавалерийских карабинов, револьверов и просто обрезов. Стреляли при этом как с одной руки, так и с двух, продолжая удерживать поводья. Об этом, в частности, пишет в своих мемуарах начальник штаба Революционной повстанческой армии Украины имени батьки Махно Виктор Белаш. В старой регулярной кавалерии огонь на скаку, как правило, считался признаком плохой выучки либо практиковался иррегулярными подразделениями типа казачьих. Однако революционная конница с успехом опровергла эти догмы, а с подключением пулеметных тачанок ее успех стал подавляющим.

Народная модификация казенной винтовки

В гражданскую войну широкое распространение получил и «народная модернизация» казенных винтовок. У них просто стали отрезать приклад и укорачивать ствол. За таким «тюнингованным» оружием закрепилось название «обрез», к которому позже стали добавлять характеристику «кулацкий». Но на деле его популярность была гораздо шире, чем те 5 процентов наиболее состоятельных крестьян, которые относились к собственно кулачеству.



Обрез винтовки Мосина обр. 1891 года. Изображение: George Shuklin / wikipedia.org

Первоначально обрезы использовали красные конники, махновцы и им подобные — им легче было управляться при стрельбе одной рукой верхом. Правда, по свидетельству участника гражданской войны Аркадия Гайдара, строевые командиры Красной Армии всячески боролись с переделкой винтовок в обрезы, рассматривая их как порчу оружия. Из-за удобства скрытого ношения обрез стал излюбленным вооружением крестьянских повстанцев. В одну минуту обрез можно было достать из-под стрехи хаты и встретить «белых» или «красных» практически ружейным огнем. А в случае неудачи — так же быстро его спрятать, вмиг став мирным селянином. Не брезговал «отрезами» и криминальный элемент. Винтовочные обрезы продолжали гулять по белорусским селам на протяжении всех 2−30-х годов, попадаются они криминалистам и в наше время.

Стрельба из обреза, лишенного прицельных приспособлений, как правило, велась на небольшие расстояния. Оружие наводилось в цель по стволу. При этом мощь винтовочного патрона была, скорее, даже избыточной. Из-за сильной отдачи для удержания оружия в руках требовались определенные усилия. Выстрел из обреза, ввиду малой длины ствола, сопровождался сильным грохотом и выбросом снопа дыма и пламени из дула. Обрез являлся чем-то средним между винтовкой и пистолетом, и скорее, компенсировал недостаток короткоствольного оружия последнего вида.

Больше века в строю

В гражданскую войну винтовка Мосина состояла на вооружении не только Красной Армии и вооруженных сил российских националистов, но и в Войске Польском, в армии Эстонии, в формированиях БНР, УНР и так далее.

Великую Отечественную войну стрелковые части Красной Армии встретили вооруженные преимущественно винтовкой Мосина образца 1891/1930 и карабином образца 1938 года. Но вопреки распространенному мнению, основным вооружением пехоты вермахта был также не т.н. «шмайссер», а аналогичный трехлинейке по классу карабин Маузера образца 1898 года. До конца Второй мировой войны пистолеты-пулеметы, обладавшие небольшой дистанцией стрельбы, так и не вытеснили окончательно устаревшие, но гораздо более дальнобойные винтовки.

Винтовки Мосина, снабженные оптическим прицелом с 3,5-кратным увеличением, позволяли поражать врага на расстоянии 800 метров и более. Характерно, что трехлинейка выиграла соревнование и у самозарядной винтовки Токарева с оптикой — в 1942 году снайперская СВТ-40 была снята с производства в пользу Мосина 1891/1930 с прицелом ПУ. Вероятно, «Мосин» лидировал из-за своей легкости, простоты, надежности и лучшей сбалансированности.



«Образец 1891/30 гг.». Изображение: Tyronegopaldi / wikipedia.org

Можно сравнить Мосина 91/30 с винтовкой Маузер 98, которая состояла на вооружении многих армий мира вплоть до конца Второй мировой войны и получила репутацию точного и надежного оружия. Каждая из них имела свои многочисленные преимущества и недостатки. Например, немецкая винтовка легче заряжалась и имела более совершенный предохранитель. Но винтовка Мосина была легче, менее чувствительна к грязи и проще перезаряжалась в случае неполадок.

В 1944 году в СССР появился модернизированный вариант карабина, снабженный откидным штыком. «Мосинка» была окончательно снята с вооружения только к середине 50-х, с полным перевооружением Советской Армии АК-47 и СКС. Но еще недавно можно было видеть стрелков военизированной охраны, дежуривших с винтовками за спиной у железнодорожных мостов и других стратегических объектов.

Винтовку Мосина из старых запасов и сегодня можно приобрести на оружейном рынке США, РФ и некоторых других стран. На популярном американском «оружейном» Youtube-канале «Разрушительное ранчо» охотно демонстрируют полевую стрельбу из нее. При этом отмечают ее точность, надежность, выносливость, мощность и другие несомненные достоинства этого легендарного оружия.

Помимо стандартных патронов 7,62 на 54R, из Мосина можно произвести выстрел и американским патроном 308 (7,62 на 51 НАТО). Только лишенная закраины, гильза от него не извлекается в обычном режиме. При стрельбе со 137 метров из стойки с механическим прицелом, американский стрелок поражал грудную мишень с первого раза. Фантастический рекорд скоростной стрельбы установил в 1946 году старший сержант Советской Армии Немцев. Пользуясь разработанным им методом, он с дистанции 100 метров произвел за минуту 53 выстрела и 52 пули положил в грудную мишень.

Современные «тюнингованные» винтовки Мосина могут снабжаться также коллиматорным прицелом.

Винтовка Мосина использовалась в 29 странах, в некоторых применяется до сих пор. В Беларуси была снята с вооружения в 2005 году. Но по слухам, это старое, но надежное оружие сих пор хранится на складах постсоветских стран.