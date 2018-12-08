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Президент одобрил проект соглашения о строительстве нового моста в пункте пропуска «Домачево»

09.12.2018 08:37 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о строительстве нового автодорожного моста на погранпереходе Домачево-Словатичи на белорусско-польской границе. Соответствующий указ был опубликован на национальном правовом портале.


Планы о строительстве моста озвучивались еще летом, во время встречи теперь уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.

По плану через Западный Буг должен появиться новый мост с увеличенным количеством полос.

 
 
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По плану через Западный Буг должен появиться новый мост с увеличенным количеством полос.
 
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