Президент одобрил проект соглашения о строительстве нового моста в пункте пропуска «Домачево»

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о строительстве нового автодорожного моста на погранпереходе Домачево-Словатичи на белорусско-польской границе. Соответствующий указ был опубликован на национальном правовом портале.





Планы о строительстве моста озвучивались еще летом, во время встречи теперь уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.

По плану через Западный Буг должен появиться новый мост с увеличенным количеством полос.