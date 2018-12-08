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Президент одобрил проект соглашения о строительстве нового моста в пункте пропуска «Домачево»
Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о строительстве нового автодорожного моста на погранпереходе Домачево-Словатичи на белорусско-польской границе. Соответствующий указ был
Планы о строительстве моста озвучивались еще летом, во время встречи теперь уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.
По плану через Западный Буг должен появиться новый мост с увеличенным количеством полос.
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По плану через Западный Буг должен появиться новый мост с увеличенным количеством полос.
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