«Цвет года по версии Pantone не подойдет 80% славянок». Стилист о том, какие цвета выбирать в 2019

Pantone объявил цветом года Living Coral (Живой коралл). Вице-президент института цвета, Лаури Прессман, объяснила такой выбор «внутренней потребностью в оптимизме и тепле». Модные дома подхватили тренд и вскоре нас ждет нашествие коралловых вещей.

Как их носить (и носить ли вообще?) мы спросили у эксперта.



Стилист Екатерина Гордеева

Именно Living Coral скоро появится во всех магазинах страны. И, предчувствую, от него будет много бед.









Горькая правда в том, что этот яркий, жизнерадостный оттенок не подойдет как минимум 80% славянок. Он подчеркнет бледность, проакцентирует усталость, визуально увеличит темные круги под глазами.

Но, если быть «на стиле» очень хочется, то ловите пару советов:

поддержите цвет макияжем — коралловый требует идеального тона лица;

используйте румяна с легким шиммером. Хороший вариант — MAC в оттенке «New romance»;

используйте этот цвет в деталировке: аксессуарах, принтах;

уводите его от лица, если коралловый свитер все-таки появился в гардеробе, «перебейте» его более ярким акцентом — крупными серьгами, брошью, графичным низом (например, брюками в полоску, черно-белой клетчатой юбкой и т. д);

если, примеряя одежду этого цвета вам показалось, что «живой коралл» вам идет, отойдите к зеркалу с другим, желательно естественным, освещением и посмотрите на себя еще раз.

Попробуйте подобрать другой трендовый оттенок. В этом году Pantone представил вниманию модниц 12 трендовых и 4 базовых оттенка — есть из чего выбрать.

Для тех, кому хочется солнца

Pantone 13−0850 Aspen Gold. Золотая осина





Яркий, свежий, выразительный цвет. Этот оттенок желтого найдет достойное место в гардеробе активной горожанки. Только представьте, как круто будет смотреться строгий брючный костюм такого цвета!

Pantone 17−1564 Fiesta. Фиеста





Еще один «обязывающий» цвет. Этот оттенок оранжево-красного противопоказан девушкам, чья кожа подвержена куперозу — красные пятнышки на лице станут заметнее. Но, в целом, укротить этот оттенок легче, чем «живой коралл». Достаточно лишь правильного макияжа.

Pantone 15−0960 Mango Mojito. Манговое мохито





Цвет спелых фруктов, мокрого морского песка и солнца. Жизнерадостный и бодрящий, в холодную пору года он также потребует легкого макияжа — тонального и консилера.

Вещи оттенка «Манговое мохито» могут сыграть роль «акцентных»: такой жакет разбавит скучный офисный look, но, при этом, сохранит образ в рамках делового дресс-кода.

Pantone 12−0742 Lemon Verbena. Лимонная вербена





Lemon Verbena редко встретишь на улицах города. Почему-то fashionista побаиваются этого сочного оттенка. А зря, ведь «лимонная вербена» — один из самых неприхотливых тонов. При случае, обязательно его примерьте, вдруг откроете для себя еще один «свой» цвет.

Pantone 15−1264 Turmeric. Куркума





Ярко-оранжевый цвет наполняет солнцем всю палитру. Вся суть этого оттенка кроется в названии — «Куркума». Пряный и острый, он станет тем самым «секретным ингредиентом» в комплектах с зеленым Pepper Stem и синим Princess Blue.

Для тех, кто любит драму

Pantone 19−1862 Jester Red. Красный джокер (Шутовской красный)





Густой винный цвет — неплохая замена гремевшему пару лет назад оттеку Марсала. В «шутовском красном» чуть меньше фиолета, но настроения этих цветов схожи. Сексуальный, спокойный, вязкий, интригующий — таким кажется Jester Red.

Основной плюс нового оттенка: возможно, он не будет так «взрослить», как это делал его предшественник.

Pantone 19−3810 Eclipse. Затмение





В институте Panton работают гении нейминга. С их легкой руки темно-синий превратился в чарующий цвет под названием «Затмение». Оттенок и правда загадочный — спокойный и глубокий. Работая с этим цветом нужно помнить, total look комплекты могут выглядеть излишне чопорными. Поэтому смело миксуйте «Затмение» с другими цветами из этой палитры и щедро разбавляйте его аксессуарами.

Pantone 19−0805 Brown Granite. Коричневый гранит





Роскошный цвет, от которого будто пахнет горьким шоколадом — отличный вариант для базовой одежды. На мой взгляд, «Brown Granite» — идеальный оттенок коричневого: не слишком рыжий, без видимого красного пигмента, глубокий, но, при этом, не темный. В общем, «Коричневый гранит» — must have базового гардероба.

Для тех, кому было мало королевских свадеб

Pantone Princess Blue. Синий принцессы (Светлый Royal Blue)





На самом деле, цвет Princess Blue вовсе не является новинкой 2019 года. Этот оттенок широко используется долгое время и, на моей памяти, из моды не выходил.

Дело в том, что «Синий принцессы» — один из двух разновидностей Royal Blue.

Royal Blue, в свою очередь, — название для двух оттенков лазури, светлого и тёмного.

Традиционный (тёмный) королевский синий был открыт портными из Сомерсета, служившим у королевы Великобритании Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой и по цвету напоминает «Затмение», о котором я писала выше.

В XX веке более живой и светлый лазурный цвет был также назван королевским синим — он практически идентичен (если не полностью) сегодняшнему Princess Blue.

Кстати, светлый лазурный является одним из цветов HTML — вдруг и этот факт вам пригодится.

Pantone 13−0919 Soybea. Соя





Еще один базовый цвет — нейтральный, спокойный и привлекательный. Цвет соевых бобов — хорошая альтернатива привычному бежевому. Нюанс: Соя — дорогой цвет и требует дорогого обрамления. Надевая total look Soybea позаботьтесь о волосах, макяже, обуви и сдержанных и качественных аксессуарах.

Pantone 11−0106 Sweet Corn. Сладкая кукуруза





В 2019 году Pantone порадовал модниц обширной палитрой роскошных базовых цветов. Сладкая кукуруза — один из таких. Элегантный, спокойный, дорогой — такой цвет требует качественной фактуры ткани, иначе потеряет свой лоск.

Для тех, кто любит милитари

Pantone 17−0542 Pepper Stem. Стебель перца





«Стебель перца» придется по вкусу любителям стиля милитари. Необычный оттенок зеленого напоминает цвет рисовых полей Вьетнама, высохших болот, пожелтевшей травы.

Спокойный и мягкий, он станет отличным дополнением для других, более ярких цветов из палитры-2019.

Pantone 18−1031 Toffee. Тоффи (Ириска)





Думаю, читателю больше знаком другой цвет ириски — более светлый и рыжий. Однако, создатели оттенка считают, что всеми любимая конфета выглядит именно так.

Споры о том, как на самом деле выглядит ирис оставлю комментаторам, лишь замечу, что оттенок вышел и в правду «сладким» и ассоциируется с теплым какао.

Такой насыщенный, изысканный оттенок коричневого придаст образу глубину и приземленность.

Pantone 18−0416 Terrarium Moss. Мох террариум





Глубокий темный оттенок напоминает листву тропических джунглей и будет идеальным холстом для создания динамичных комплектов. Terrarium Moss будет одинаково хорош как в тоталлук варианте, так и в деталировке.

Для тех, кто скучает по нулевым

Pantone 14−2808 Sweet Lilac. Сладкая сирень





Мода циклична и, вслед за трендом «назад в 90-е», приходит новый — «назад в 2000-е».

Пластмассовый розовый напоминает о веселом времени. Глядя на этот цвет кажется, что вот-вот появится юная Перис Хилтон и, непременно, в платье такого оттенка.

Pantone 15−1619 Pressed Rose. Сухая роза





«Сухая роза» — более спокойный вариант «Сладкой сирени». Этот нежный, немного инфантильный цвет отлично подойдет для создания мягких, романтических комплектов и мимими-образов.

Ждем появления трендовых цветов в магазинах.