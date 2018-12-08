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Что такое особо охраняемые природные территории и где они расположены в Пинском районе?

09.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Что такое особо охраняемые природные территории и где они расположены в Пинском районе?
Отвечает стажер на должности старшего помощника Пинского районного прокурора Наталья Лира:

– В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 20.10.1994 года № 3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории – это часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и (или) объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.

К особо охраняемым природным территориям в Пинском районе относятся:

  • ботанический памятник природы республиканского значения парк «Поречье» (расположен вблизи усадьбы Поречского лесничества ГЛХУ «Телеханский лесхоз» в д. Поречье);
  • ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» (на территории 4 районов: Пинского, Лунинецкого, Столинского, Житковичского. Площадь на территории нашего района составляет 13 434 га) и «Простырь» (трансграничная особо охраняемая природная территория. Расположен в пойменной части реки Простырь);
  • биологический клюквенный заказник местного значения «Ступское» (на территории Ласицкого лесничества ГЛХУ «Столинский лесхоз». Общая площадь 879 га);
  •  биологический заказник республиканского значения «Тырвовичи» (вблизи
    д. Тырвовичи Боричевичского сельсовета);
  • биологические заказники местного значения «Изин» (общая площадь 125,44 га. В состав заказника входят земли Житковичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз», расположен вблизи д. Изин), «Кончицы» (расположен вблизи д. Кончицы, общая площадь 178,11 га) и «Ермаки» (вблизи д. Ермаки, общая площадь 78,96 га);
  • шесть ботанических памятников природы местного значения: «Гнедецкое заполье» (на территории Хойновского сельсовета, 1,5 км к юго-западу от д. Семеховичи, общая площадь 100,2 га), «Невельские вязы» (на территории Хойновского сельсовета, д. Невель, во дворе клуба и ФАПа, общая площадь 0,075 га), «Перехрестенские бересты» (на территории Дубойского сельсовета, в центре д. Перехрестье, на месте бывшего здания школы, общая площадь 0,07 га), «Приозерье Змеиное» (на территории Поречского лесничества в лесном массиве, общая площадь 5,78 га), «Парк «Дубое» (в д. Дубое, общая площадь 19,69 га), «Лугопарк Площево» (на территории Каллауровичского сельсовета, юго-восточная окраина д. Площево, общая площадь 22,23 га).

На особо охраняемых природных территориях устанавливается режим охраны и использования территории с ограничением отдельных видов деятельности и природопользования.

За нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Пинской межрайонной прокуратурой с участием Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды были установлены многочисленные факты нарушения режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Например, граждане В., К., З. были привлечены к административной ответственности за въезд на особо охраняемую природную территорию на транспортном средстве (штраф – 4 базовые величины).

Кроме того, административная ответственность наступает:

  • за разведение костров;
  • несанкционированные свалки бытовых и иных отходов;
  • размещение оборудованных мест для массового отдыха, палаточных городков, туристических стоянок,
  • за нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение памятников природы или других особо охраняемых природных территорий и комплексов при отсутствии более тяжкого преступления, за нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, повлекшее умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.

В ряде случаев уголовная ответственность наступает за совершение на особо охраняемых природных территориях незаконной рыбалки (ч. 2 ст. 281 УК), незаконной охоты (ч. 2 ст. 282 УК).

В порядке гражданско-правовой ответственности вред, причиненный природным комплексам и объектам в границах особо охраняемой природной территории, возмещается виновными в причинении вреда юридическими и физическими лицами.

В заключение следует отметить, что вопросы прокурорского надзора за исполнением законов об особо охраняемых природных территориях на протяжении многих лет не теряют актуальности и находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК.

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