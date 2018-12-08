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Что такое особо охраняемые природные территории и где они расположены в Пинском районе?
09.12.2018 — Разное | Полесская правда
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– В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 20.10.1994 года № 3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории – это часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и (или) объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.
К особо охраняемым природным территориям в Пинском районе относятся:
На особо охраняемых природных территориях устанавливается режим охраны и использования территории с ограничением отдельных видов деятельности и природопользования.
Пинской межрайонной прокуратурой с участием Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды были установлены многочисленные факты нарушения режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Например, граждане В., К., З. были привлечены к административной ответственности за въезд на особо охраняемую природную территорию на транспортном средстве (штраф – 4 базовые величины).
Кроме того, административная ответственность наступает:
Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение памятников природы или других особо охраняемых природных территорий и комплексов при отсутствии более тяжкого преступления, за нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, повлекшее умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.
В ряде случаев уголовная ответственность наступает за совершение на особо охраняемых природных территориях незаконной рыбалки (ч. 2 ст. 281 УК), незаконной охоты (ч. 2 ст. 282 УК).
В порядке гражданско-правовой ответственности вред, причиненный природным комплексам и объектам в границах особо охраняемой природной территории, возмещается виновными в причинении вреда юридическими и физическими лицами.
В заключение следует отметить, что вопросы прокурорского надзора за исполнением законов об особо охраняемых природных территориях на протяжении многих лет не теряют актуальности и находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Подготовила Екатерина АБРАМЧУК.
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