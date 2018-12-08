У хлебороба каникул не бывает. И Павел Гайдук из ОАО «Почапово» знает об этом не понаслышке 

Нет, серьезно: я могу навскидку назвать сразу пятерых своих городских знакомых, которые искренне считают, что чуть ли не на следующий день после окончания уборки в полях прекращаются все работы. До весны.



Мои попытки возразить, что, вообще говоря, у хлебороба хлопот хватает круглый год, вызывают лишь саркастическую улыбку: дескать, знаем-знаем, нас не проведешь! А вот провести таких скептиков как раз и не помешало бы. Провести по любому хозяйству района, где сейчас полным ходом идет за-кладка фундамента под будущий урожай.

Провести, к примеру, по ОАО «Почапово», и не только потому, что оно ближе к городу и за наукой далеко ездить не придется. Просто на здешних полях особенно наглядно виден масштаб работ, которые из-за капризов климата осенне-полевыми назвать язык не поворачивается, так как захватили они нынче и самый конец ноября, и первую декаду декабря. Поди не заметь страду на полях, коли в ней задействовано едва ли не два десятка единиц подвижного состава – от могучих энергонасыщенных МТЗ-3022 до юрких МТЗ-1321 и МТЗ-80, от мощных МАЗов до самоходных агрегатов по внесению в почву минеральных удобрений «Роса».

К ним я еще вернусь, а пока замечу, что у здешнего главного агронома Коледы Алексея Алексеевича в нынешнем году работенки ощутимо прибавилось: посевные площади увеличились на 2 590 гектаров за счет земель, прирезанных у расформированного «Сошненского-агро».

И ладно бы дело было только в расширении! Главная проблема в том, что в двух этих соседних хозяйствах использовались совершенно разные технологии и при выращивании зерновых, и по обустройству пастбищных угодий. Не хочу никого обижать, но в силу ряда обстоятельств, а в основном из-за недостатка финансов, некоторые сошненские поля лет по пятнадцать не знали фосфорных удобрений, да и калийные вносили здесь от случая к случаю. Мудрено ли, что главной выращиваемой культурой оказался пырей.

Понятное дело, в выставочном хозяйстве, каким у нас в районе является ОАО «Почапово», такое положение вещей никого устраивать не могло. А потому новые хозяева с ходу принялись приводить присоединенные земли в божеский вид.

Об этом можно рассказывать долго и подробно, я же только скажу, что на 600 гектарах было произведено перезалужение, что внесенными глифосатами извели пырей, что земли и возле Сошно, и возле Бокиничей получили под завязку калийных удобрений. Первым результатом этой работы стало обеспечение зелеными кормами фермы в Сошно. А на будущий год карта севооборота на новых землях выглядит примерно так: 300 гектаров под рожь, 150 гектаров под озимый тритикале и 100 гектаров под озимое залужение.

Но все это только один участок работы. А вообще осенние полевые работы, плавно перетекающие в зимние, ведутся в «Почапово», что называется, по всем фронтам, то есть на всех трех производственных участках.

Любой агроном вам скажет, что поднимать зябь можно до тех пор, пока термометр не покажет минус 10 градусов. Так что грех было не воспользоваться погодой, благодаря чему в некоторых хозяйствах еще недавно косили травы то ли четвертым, то ли пятым укосом – невиданное дело для наших краев!

Вот почаповцы и пользуются: под яровой сев обработано без малого 1 940 гектаров почвы, а это 90 процентов задания. Можно не сомневаться, что оно будет выполнено. А вот вопрос с внесением органических удобрений здесь уже вроде как закрыли, но не до конца: запаханы все 34,6 тысячи тонн вывезенной органики, но это лишь 87 процентов запланированного. Проще говоря, всего нужно будет внести 40 тысяч тонн навоза, чем сейчас активно и занимается упомянутый уже подвижной состав: МАЗы с животноводческих комплексов на поля идут один за другим. А там уже их ждут трактора с навозоразбрасывателями грузоподъемностью от 14 до 18 тонн.

Из тех механизаторов, кто этим сейчас занимается, главный агроном выделяет нескольких, но в первую очередь – Евгения Литвинчука на МТЗ-20-22. Работает он в хозяйстве сравнительно недавно, но уже успел завоевать авторитет настоящего профессионала, качественно и в срок выполняющего все задания на любом участке сельхозпроизводства.

Шесть лет назад в ОАО «Почапово» приняли на работу двух приезжих из Молдавии – Павла Крастина и Валерия Петку. Приняли и об этом ни разу не пожалели: работящие и умелые мужики, как говорится, пришлись ко двору. В эти дни они на тракторах МТЗ-3022 занимаются разбрасыванием органики, внесением ее в почву. А из водителей, которые доставляют навоз с ферм в бурты на полях, лучшие результаты у Виктора Шкута на МАЗе.

Что до удобрений минеральных, то на их подвозе отличается высокими показателями Иван Саливон. Не было случая, чтобы по его вине был сорван рабочий график полевых работ. В том, что на площади в 2,5 тысячи гектаров внесено 300 тонн действующего вещества калийных удобрений, есть и его немалая заслуга. Причем минеральными удобрениями подкармливаются и сенокосы. И вот тут самое время поговорить о самоходном агрегате «Роса» и о его водителе, лицо которого сразу мне показалось знакомым.

Ну, конечно, это же Павел Гайдук, с которым я познакомился на нынешней жатве, где он был вторым номером в экипаже знаменитого Ивана Ждана, в очередной раз ставшего победителем трудового соперничества на уборке зерновых! Похоже, Паша Гайдук всегда находится среди лучших – будь он в кабине МАЗа, так сказать, на своем постоянном рабочем месте, или на комбайне. Или на той же «Росе».

Для того, чтобы представить себе, что это такое, вообразите себе «Ниву», снятую с привычных шасси и переставленную на высоченные колеса: этакий самоходный разбрасыватель минеральных удобрений. Только один штрих: «Роса» снабжена системой параллельного видения, навигатором, позволяющим точно соблюдать ширину внесения удобрений: ведь для калия она одна, а для фосфатов совсем другая.

Так вот, Гайдук Павел Владимирович за смену вносит в почву до 17 тонн действующего вещества. Как говорят специалисты, показатель выше среднего, и значительно.

Но немного не по теме: «Роса» загружается вручную. Можно себе представить, каково приходится полеводам, занятым на этой загрузке! Попробуй перекидай лопатой за смену 17 тонн чего бы там ни было! Но ничего не поделаешь: погрузчика со шнеками в хозяйстве нет, а те, которые предлагает рынок, уже успели испортить себе репутацию малой производительностью и недолговечностью.

…В хозяйстве не собираются менять курс на выращивание белковосодержащих культур, заменяющих дорогостоящие шроты. Собственно, иначе и не могло быть в одном из наших ведущих животноводческих хозяйств: все, в том числе и продукция полеводства, направлено на повышение удоев и привесов. И уж коли речь зашла о приоритетах, то сюда же можно отнести и работу по увеличению плодородности земли за счет ухода за мелиоративными системами. Этому делу в «Почапово» уделяется очень серьезное внимание. Что и подтверждает такой факт: совсем недавно здесь приобрели экскаватор. Положим, экскаватор – штука вообще нужная в хозяйстве. Но здесь в первую очередь говорят о возможности самим чистить мелиоративные каналы. А если к сказанному еще добавить, что по берегам этих каналов вырублены дикорастущие кустарники на 18 километрах из запланированного 21 километра, то становится понятно, что работа с мелиорированными землями находится в хозяйстве не на последнем месте.

…На зимних полях ОАО «Почапово» совсем по-весеннему стрекочут трактора. Какой будет предстоящая зима – вряд ли кто-нибудь возьмется предугадать. Но нужно быть готовым к любым неожиданностям зоны рискованного земледелия. Потому-то и кипит здесь работа от темна до темна, чтобы тот самый фундамент будущего урожая был надежно защищен от всяких напастей.

Сергей ДОРОХОВ.

Фото автора.