Хоккеист «Локомотива» за удар белорусского судьи получил длительную дисквалификацию и штраф 4500 долларов

Хоккеист «Локомотива» Артур Каюмов, ударивший белорусского лайнсмена Ивана Дедюлю в матче с «Йокеритом», получил длительную дисквалификацию и денежный штраф.



Фото: Игорь Попеня, belarushockey.com

Каюмов сначала не по правилам атаковал защитника «Йокерита» Йеспера Йенсена, а потом попытался затеять потасовку и нанес удар Ивану Дедюле. По словам хоккеиста, он сделал это непреднамеренно.

Эпизод произошел на 48-й минуте встречи, после игры судья для оказания помощи был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Локомотива“ Артура Каюмова по п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ („Атака в голову или шею“), дисквалифицировать Артура Каюмова на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого, оставить без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п. 1.30. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан „дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и большим и дисциплинарным штрафом до конца игры („5+20“) в одном матче“, то он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», — сообщает пресс-служба КХЛ.

По информации «Чемпионтата» , за удар Ивана Дедюли Каюмов заплатит штраф 300 тысяч российских рублей (около 4,5 тысяч долларов).