Немецкая «прокачка»: полицейский BMW i8 и другие премьеры мотор-шоу в Эссене

В эти дни в немецком Эссене проходит одна из старейших в мире выставок, посвященных автомобильному тюнингу — организуемое в Рурской области мотор-шоу является своего рода европейским ответом широко известной SEMA в Лас-Вегасе (о ней, к слову, AUTO.TUT.BY недавно рассказывал ). В этом году мотор-шоу в Эссене проводится уже в 51-ый раз и, по традиции, снова собрало в одном месте именитые немецкие тюнинг-ателье, соревнующихся между собой словно бодибилдеры — у кого длиннее и ярче патрубок и больше «мускулов» под капотом.

От скромно приукрашенного Suzuki Jimny до «перезаряженных» суперкаров — как и в прошлые годы, в Эссене демонстрируются доработки на любой, что называется, вкус и цвет.



AC Schnitzer BMW i8



AC Schnitzer BMW i8

А еще одной доброй традицией последних лет является демонстрация на выставке шоу-кара, подготовленного в рамках проводимой Немецкой ассоциацией тюнинговых компаний (VDAT), федеральным министерством транспорта и местной полиции инициативы «Tune it! Safe!». В этот раз полицейскую ливрею примерил гибридный спорткар BMW i8 , доработкой которого занимались специалисты AC Schnitzer — компании, известной своим тюнингом моделей баварской марки. Полицейский i8 получил щедрый набор аэродинамических элементов из углепластика, заниженную на 2 см подвеску и оригинальные 21-дюймовые колесные диски.



AC Schnitzer BMW M5



AC Schnitzer BMW M5

Среди гражданских дебютов AC Schnitzer в Эссене — сразу две серийные новинки BMW. Во-первых, это седан M5 нового поколения (F90), отдача 4,4-литрового V8 Biturbo которого выросла сразу на 100 лошадиных сил (до 700 сил). Крутящий момент равен 850 Нм и это на 100 Нм больше, чем у стокового варианта. В подвеске используются новые пружины, уменьшающие дорожный просвет на 10−25 мм, доступны два варианта выпускной системы и кованые колесные диски диаметром 21 дюйм с шинами размерности 275/30 спереди и 285/30 сзади. Увы, но динамических характеристик доработанного седана фирма не приводит — в ABT лишь отметили, что на Нюрбургринге их версия M5 оказывается на 9 секунд быстрее серийной.



AC Schnitzer BMW 8 Series Coupe



AC Schnitzer BMW 8 Series Coupe

Также AC Schnitzer взялась за «разогрев» нового купе восьмой серии (которое, к слову, на днях прибыло в Беларусь). Правда, пока речь идет лишь о выставочном шоу-каре, намекающем на грядущий объем доработок, среди которых и форсировка двигателей «двухдверки». В частности, для бензинового V8 на модификации M850i xDrive в тюнинг-ателье обещают 600 лошадиных сил (+70 сил), а для дизеля у 840d xDrive 380 «лошадок» против исходных 320. Прирост в крутящем моменте в обоих случаях должен составить 100 Нм, то есть итоговые 850 Нм и 780 Нм соответственно. Но пока для «восьмерки» готов аэродинамический обвес из углеволокна, увеличивающий прижимную силу и новый комплект пружин. Как и в случае с M5, они позволили занизить подвеску на 20−25 мм спереди и 10−15 мм сзади.



ABT Cupra Ateca



ABT Cupra Ateca

В начале этого года испанская Seat объявила о том, что ее самые мощные и «злые» модели будут нести собственный логотип — Cupra, которая теперь является не приставкой для обозначения «подзаряженных» машин испанской марки, а отдельным брендом. Первенцем стал компактный кроссовер Cupra Ateca, уже успевший пройти доработку в стенах ателье ABT. Установленный под капотом двигатель 2.0 TSI был форсирован с 300 до 350 лошадиных сил, крутящий момент подрос с 400 Нм до 440 Нм. В результате чуть улучшилась динамика «паркетника» — на набор первой «сотни» он тратит 5 секунд (на 0,2 секунды меньше, чем заводская версия), «максималка» достигает 255 км/ч (+8 км/ч). Кроме того, на Cupra Ateca немцы установили комплект укороченных пружин и фирменные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.



Cobra Suzuki Jimny



Cobra Suzuki Jimny

Специалисты Cobra Technology & Lifestyle приложили руку к новому Suzuki Jimny. Правда, по сравнению с тем, что для внедорожника-малыша недавно предложила японская DAMD , объем переделок тут совсем скромный и включает изготовленный из нержавейки небольшой «кенгурятник» для защиты переднего бампера с трубой диаметром 60 мм и закрепленными на ней дополнительными светодиодными прожекторами, а также алюминиевые боковые подножки (компоненты могут быть окрашены в черный матовый цвет).



Lorinser Mercedes A250

Бюро Lorinser также показало в Эссене новые программы доработок для двух моделей Mercedes — хэтчбека A250 и внедорожника G500. В первом случае речь идет об ограниченной 25 экземплярами «зеленой серии» Green Series — хэтчбеки в таком исполнении получили форсированную с 224 до 258 лошадиных сил бензиновую турбо-«четверку» объемом 2 л (крутящий момент вырос с 350 Нм до 420 Нм), двухсоставной спойлер понизу переднего бампера, элемент диффузора сзади и окрашенные в темно-зеленый цвет 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.



Lorinser Mercedes G500



Lorinser Mercedes G500

Перепрограммированный электронный блок и установка новой выпускной системы с управляемыми заслонками позволили Lorinser заметно улучшить характеристики нового G500. Вместо заводских 422 сил и 610 Нм четырехлитровый битурбо-V8 на внедорожнике развивает 500 «лошадок» и 730 Нм. Добавилось антикрыло на крыше, на капоте появились дополнительные вентиляционные прорези, на выбор доступны два варианта колесных дисков (диаметром 22 и 23 дюйма), а приукрасить интерьер «гелендвагена» Lorinser предлагает при помощи деревянных или карбоновых вставок и фирменных велюровых ковриков.



Techart Grand GT



Techart Grand GT

Известный доводчик автомобилей Porsche — компания Techart — представила в Эссене серьезно «прокачанный» универсал Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo . К слову, это не только модель Porsche с самым сложным и длинным названием, но еще и один из самых мощных универсалов на рынке, который в Techart сделали еще быстрее. После установки новой программы управления гибридная установка универсала развивает 770 лошадиных сил и 980 Нм тяги — на 90 сил и 130 Нм больше, чем у заводского варианта. Разгон до 100 км/ч — за 3,2 секунды, заявленная максимальная скорость — 316 км/ч. Также имеется титановая выхлопная система с «укутанными» в углепластик патрубками.



Techart Grand GT

Наиболее яркий элемент внешности универсала, который после доработки в Techart переименовали в Grand GT — внушительные расширители колесных арок и пестрая графика на кузове, перекликающаяся с разноцветной прострочкой в интерьере.