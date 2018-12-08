«Когда Васю нашли, он уже не вставал». Новые добрые истории спасения животных от наших читателей

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

Одна из знакомых с испугом посоветовала: «С ума сошла дома оставлять, его нужно усыпить!»

Хочу поделиться историей о счастье, которое поселилось в моем доме. Всю жизнь была собачницей. Думала, что кошки — это самовлюбленные существа, которые только позволяют себя любить, а взамен не дают ничего. В общем, непонятен мне был восторг знакомых кошатников.





Но в январе 2017-го все изменилось. Был сильный мороз, около -20. Возвращаясь поздно вечером домой, почему-то решила зайти в подъезд не по боковой лестнице, как всегда, а через основной вход. Вдруг краем уха услышала писк. Думала, показалось, но в этот же момент почему-то в голове прозвучало: «Судьба».

Об этом я вспомнила уже позже. Оказалось, в подъезде бегал худенький замерзший котенок и без конца мяукал. Решилась оставить на ночь у себя, так как была уверена, что кто-то из знакомых 100% заберет. Но мои надежды не оправдались.

Решила постить его в сетях, а до этого направилась в ветклинику. Там выяснился печальный диагноз: лишай и вирусная инфекция. Одна из знакомых с испугом посоветовала: «С ума сошла дома оставлять, его нужно усыпить!». Мой ответ был жестким: «Ни за что. Будем бороться!».

А самое удивительное случилось через 2 дня. Я, ярая противница кошек, вернулась домой и поняла — влюблена безвозвратно и никому не отдам! Как, почему — не знаю, сердце так решило. Несколько месяцев мы боролись с лишаем, соплями, постоянным унылым писком из комнаты, где пришлось временно запереть малыша, также пришлось проводить бесконечную дезинфекцию квартиры.





Но, как оказалось, все это решаемо и терпимо, и вот уже скоро 2 года, как я с ужасом думаю, что могла кому-то отдать своего неповторимого Федьку! Это самый добрый, милый, лучший в мире кот, который согревает холодными вечерами, а в моменты грусти укладывается рядом и чуть слышным урчанием всегда поднимает настроение. Это радость, которая внесла уют в дом, и да, отчасти стала в нем хозяином. Такая вот счастливая история.





В целом хочется отметить, что вопрос защиты животных в нашей стране крайне запущен и, по-видимому, не решится еще долгие годы. Условий для более-менее терпимого проживания бездомных или отказных животных нет. Не понаслышке это знаю, поскольку близко знакома с так называемым «госприютом» (а по факту усыпалкой) на Гурского, 42.

Хочу сказать, что именно брошенные животные прекрасно понимают свою дальнейшую судьбу и как никто умеют быть благодарными. Если вы когда-нибудь задумывались взять себе кошку или собаку, не сомневайтесь и не ждите: подходящего момента не будет — съездите на Гурского и, возможно, спасете чью-то судьбу! Даже если просто посетите вольеры, выгуляете 10 минут собаку (это не запрещено), привезете пакетик корма, скажете доброе слово или почешете за ушком — поверьте, обитатели останутся очень благодарны.

Будьте добрее и внимательнее к бездомышам, и не исключено, что когда-нибудь среди них вас встретят любимые глаза.

«Всегда можно найти выход, решение. Я очень рада, что смогла это сделать»

Кори 9 лет, всю свою жизнь она была бездомной и жила на границе. Выпрашивала еду, рожала щенков без остановки, была никому не нужной, но никогда не теряла любовь и веру в людей.

Как-то раз Кори увидела волонтер приюта «Дом собачьей надежды». И не смогла пройти мимо. Так у Кори началась новая жизнь. Ее стерилизовали и стали подыскивать дом.



Кори в приюте и дома

В декабре 2017 года совершенно случайно я узнала об этом приюте и приехала помочь волонтерам: погулять с собаками. Там и увидела Кори. Как сейчас помню, сидит она в своем вольере, спокойная, тихая, безучастная…

Я смотрю на нее, она на меня. В тот момент я поняла, что я заберу ее.

Спустя 2 недели переговоров с родителями было принято решение: берем.

Новый год мы встречали вместе.

Кори прекрасная собака. Спокойная, чистоплотная. Очень любит ласку, любит прижиматься и чтобы ее гладили. Мастерски выпрашивает еду. Выполняет команды: «лежать», «сидеть», «служить», «дай лапу».





Дома любимое занятие — поспать. А на улице активная, летом мы с ней бегаем, обожает купаться, ездить на дачу. Одна беда: Кори всей душой не переносит кошек:)





Изначально я уверила родителей, что с собакой проблем не будет (они сделали ремонт и переживали по этому поводу). И все было хорошо до первой грозы. Никого не было дома, Кори очень испугалась и пыталась выбраться из квартиры. Я в это время была за границей. Папа присылает фотографию…

Я потеряла дар речи и единственное, что могла ответить: «Я все оплачу». Дверь была расцарапана, стена до бетона разрушена.

По приезде я нашла специалистов, которые заменили дверь и отреставрировали стену. Родители были очень расстроены, были разговоры о том, чтобы вернуть Кори волонтерам. Но в итоге мы просто обратились к кинологу, а на время грозы начали отводить Кори к бабушке — как в детский садик.





Всегда можно найти выход, решение. Я очень рада, что смогла это сделать. Уже почти год, как Кори живет с нами в семье, и наступающий Новый год мы тоже будем встречать вместе.

Особое место в этом выпуске занимает история волонтера Елены. Она написала в нашу редакцию короткое, но трогательное письмо — и скоро мы подготовим большой материал о ней и ее подопечных:

«Для пожилых людей жить с животными — единственное средство сохранить мозг и двигательную активность»

— Я — одинокий добровольный волонтер с 20-летним стажем. Мне 74. Одинокий во всех смыслах. Мотивация для жизни — мои коты, к которым я причисляю и уличных, и живущих в моем районе. Всех кормлю на пенсию, благодарю людей, которые мне нерегулярно подбрасывают то корм, то рублей 5.









Считаю, что для пожилых людей жить с животными — единственное средство сохранить мозг и двигательную активность, также сбивается эгоизм, к сожалению, развивающийся с возрастом. Если хотите, приходите, покажу котов: все спасенные при разных обстоятельствах. Все стерилизованы. Очень красивые, только трусливы, из-за этого у меня и остались. Пару фотографий вам все-таки вышлю. Надеюсь, до свидания. Я очень люблю вашу рубрику.

Они все еще ищут дом

Вася

История этой собаки для меня началась в июне этого года с поста во «ВКонтакте», где сообщалось, что недалеко в Молодечно был найден пес с двумя ошейниками. Песик не вставал, был крайне истощенным.









После приезда на рентген молодечненская ветклиника «СпектрВет» совершенно безвозмездно оставила его на стационаре и подняла на ноги. Неравнодушные люди ходили его выгуливать буквально по 10−15 минут, на сколько хватало сил у Васеньки (так его стали звать).





По окончании лечения я забрала его на передержку. Так он и живет пока с нами: с котом Кузей и собакой Милкой. Со всеми ладит, коту подчиняется. Это очень улыбчивый и позитивный песик, несмотря на перенесенные страдания. Любит ласку, самый первый бежит за угощением.





О прежних днях напоминает легкое прихрамывание на заднюю левую лапку, но это совершенно не мешает ему гулять часами, бегать с другими собаками.





Приучен к трехразовому выгулу, может жить и в квартире, и в доме. Великолепно ходит на поводке, может стать компаньоном для людей, которые на пенсии и любят пешие прогулки. В общем, Васек ищет только самого доброго и самого надежного человека. Ему сделаны первые прививки, есть ветеринарный паспорт. Если вам заглянули в сердце эти глаза и именно вы тот самый человек, звоните:

+375 29 138 97 02, + 375 33 600 01 80 — Тамара

Маша





Три года назад пожилая женщина Александра подобрала во дворе по ул. Алибегова замечательную котеночку — Машеньку. К сожалению, у пенсионерки ухудшилось здоровье, и она приняла решение обратиться в «ЗООшанс» за помощью в поисках другого дома для ее любимицы. Решение нелегкое, но верное: много животных оказывается на улице в одночасье по причине болезней, ухода своих хозяев.





Машенька умненькая, любознательная кошечка девочка с активной жизненной позицией! По хозяйству поможет, все везде проверит и песенку споет. Это замечательная кошка: любопытная, игривая, муркотит от одного прикосновения. Любит помечтать, глядя в окошко, поспать теплым клубочком под боком. Прекрасно ладит с другими котами, ведь вместе так весело устраивать забеги на короткие дистанции и греть друг друга, когда любимый человек не дома. Ну и красавица ведь — выразительные ореховые глаза, одета в классическое черное с белым платье. Маше всего 2,5 года, она хорошо воспитана (лоток на 5+, пользуется когтеточкой), стерилизована, здорова. Звоните, приезжайте знакомиться, ну где вы еще найдете такую лапочку.

8−029−878−55−76 — Светлана.

Бурят

Вглядитесь в эти прекрасные раскосые глаза — Бурят. О нем можно говорить часами, а также о нем можно молчать и понимать, как он прекрасен. Бурят идеален, любит детей и людей вообще. Это джентльмен до кончиков ноготков. Котяра в самом расцвете сил, возраст 7 лет. В 2012 году его взяла к себе у волонтеров «ЗООшанса» семейная пара, люди восхищались им, благодарили за питомца. Он прожил в этой семье более пяти лет и его предали — просто позвонили в «ЗООшанс», сказали, что родился настоящий ребенок, и кот стал не нужен.





Сегодня Бурятик живет на передержке с большим количеством котов, раз в день туда приносят корм и делают уборку. А ему нужно к людям! В доме без человека кот очень тоскует.

Редкий мраморный окрас ласкового Бурята и необыкновенный разрез глаз делают из него особенного и харизматичного красавца-кота. Белая нарядная манишка украшает крепкое мускулистое тело, а элегантные перчатки указывают на превосходные манеры и изысканный вкус. Внимательный, уравновешенный и обходительный, он, уютно устроившись на ваших коленках, с удовольствием промурлыкает прекрасный романс…





Котофей кастрирован, вакцинирован, приучен к лотку и чистоплотен. Обратите внимание на Бурята — возьмите его в свою семью, он будет любить вас всем сердцем. Кот по-прежнему доверяет людям.

Справочная информация — при хорошем питании котики живут до 18 лет.

+375 44 704−17−33 — Галина, +375 29 703 77 37 — Оксана.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Часто люди, разгоряченные праздниками, распахивают окна, забывая о своих питомцах.

Большинство людей считает, что кошка умная и не вывалится в окно, хотя бы по той причине, что до сих пор этого не сделала… Однако достаточно легкого манящего запаха с улицы, пролетающей птицы, сухого крутящегося в воздухе листа, чтобы животное сделало опасный шаг. Помните, что по натуре кошки охотники: инстинкты и рефлексы животное не умеет сдерживать.

Видимо, экология и изменение питания сказывается и на зверях — сегодня большинство падений из окон для котов завершаются тяжелыми травмами, переломами, инвалидностью и даже смертью.

Владельцы котов, птиц и мелких пород собак — поймите, только вы сами можете защитить своих питомцев.

«ЗООшанс» дает советы по защите окон в квартирах:

Откидные окна в режиме проветривания не безопасны — животное может попробовать пролезть в узкую щель и повиснуть между рамами. Если это случится, коту сдавит позвоночник, травмируются внутренние органы — выбраться самостоятельно животное из этой «ловушки» не сможет.

При долгом нахождении в таком положении это обернется для котика инвалидностью либо смертью. В зоомагазинах продаются специальные недорогие устройства «антикошки». Или установите ограничитель открывания окна.





Обычные наружные москитные сетки тоже не выход — они не держат вес кота и легко выдавливаются. Хрупкие пластиковые скобы не выдержат даже прыжок котенка. Ежегодно из окон выпадает более тысячи животных вместе с сетками. Если у вас есть хвостатый, прыгающий или летающий питомец, рекомендуем приобрести металлические либо пластиковые москитки с внутренним креплением.

Также продумана специальная защита для балконов и лоджий — внутренние сетки, жалюзи.

Любите и берегите своих питомцев!