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Парк высоких технологий открыл IT-классы по всей стране

09.12.2018 08:57 — Разное | Партизан  
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В этом году Парк высоких технологий открыл порядка 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. На этой неделе ПВТ поддержал всемирную акцию «Час кода», запустив более 20 IT-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах.

Как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, в наших белорусских сёлах, малых и больших городах очень много талантливых, способных школьников. Помочь им – главная задача Парка высоких технологий.

При поддержке Парка открылся IT-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии «Часа кода» также запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ откроет новые классы ещё в 10 школах в разных уголках Беларуси.

Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей и преподают его в своих школах. Около 10 тысяч школьников по всей уже изучают Scratch. Ещё 2 года назад о нём знало меньше 200 учеников.


 
 
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В этом году Парк высоких технологий открыл порядка 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. На этой неделе ПВТ поддержал всемирную акцию «Час...
 
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