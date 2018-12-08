Парк высоких технологий открыл IT-классы по всей стране

отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, в наших белорусских сёлах, малых и больших городах очень много талантливых, способных школьников. Помочь им – главная задача Парка высоких технологий. КакВсеволод Янчевский, в наших белорусских сёлах, малых и больших городах очень много талантливых, способных школьников. Помочь им – главная задача Парка высоких технологий.





При поддержке Парка открылся IT-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии «Часа кода» также запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ откроет новые классы ещё в 10 школах в разных уголках Беларуси.





Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей и преподают его в своих школах. Около 10 тысяч школьников по всей уже изучают Scratch. Ещё 2 года назад о нём знало меньше 200 учеников.



