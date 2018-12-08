В минской школе девочек и мальчиков учат информатике раздельно. Сексизм?

Комментаторы не стали сыпать обвинениями в сексизме и попытались найти рациональное объяснение, как-то: компьютеров в школе не хватает, поэтому детей поделили на группы. По половому признаку — чтобы гармонизировать информатику с уроками труда, которые в среднем звене традиционно проводятся отдельно для мальчиков и девочек. Пока парни на информатике, девочки на трудах. И наоборот.





Это предположение оказалось недалеко от истины. Позвонив в школу, Dev.by узнал, что учитель информатики в школе один, и провести два урока одновременно он не может. Делить же класс надо, так как в нём 27 человек, и вести один урок для всех — неэффективно.





«Малое количество классов, поэтому учитель информатики один. Одновременно весь класс в кабинете информатики находиться не может. Чтобы дети не были предоставлены сами себе, часть идет на информатику, часть — на труды. Вот и всё», — сказали в администрации школы.





Никакой половой дискриминации — просто организационные реалии. Тем не менее случай вызвал волнение в умах: мол, «девочки направо, мальчики — налево» кажется дичью уже даже на уроках труда, и, не будь у нас в головах установки, что это нормально, школа нашла бы способ поделить детей не по гендерному признаку.





Dev.by попросил прокомментировать ситуацию людей, известных своим неравнодушием к ИТ-образованию. попросил прокомментировать ситуацию людей, известных своим неравнодушием к ИТ-образованию.









«Мы должны делать всё возможное, чтобы таких ситуаций не было»





Леонид Лознер, сооснователь EPAM, член правления Ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего»:





— Разграничение доступа к образованию по гендерному признаку абсолютно неприемлемо для современной страны. К счастью, в Беларуси, насколько мне известно, такого не происходит.





Правда, к сожалению, бывают эпизоды, когда разделение по гендерному признаку является следствием организационных или материальных затруднений школ.





Мы должны делать все возможное, чтобы таких ситуаций не было. Но при этом важно понимать, что гендерное равноправие придумано для того, чтобы дать мальчикам и девочкам равный доступ к хорошему образованию, а не для того, чтобы снизить уровень образования и для тех, и для других.





Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Если мы авим руководство школы посадить мальчиков и девочек вместе и в результате за одним компьютером окажутся четыре человека, эта ситуация будет ничем не лучше, а, скорее, хуже той, что сейчас, когда дети сидят по отдельности, но имеют нормальный доступ к компьютеру.









То есть я не хотел бы, чтобы мои слова звучали как оторванная от жизни фантазия. Если у школы нет такой возможности, значит, ее нет, и критиковать руководство тут не следует.





Что касается уроков труда, я считаю, что и мальчиков, и девочек надо учить одинаково. Но, боюсь, в наших культурных реалиях разделение по гендерному признаку пока неизбежно. Прийти сегодня в школу и сказать «почему это девочки шьют, а мальчики строгают» едва ли возможно.





«Разделять можно, иногда это хорошо сказывается на продуктивности работы таких групп»





Алена Мельченко, Master of Education, образовательная исследовательница и активистка:





— Конечно, нужно понять настоящие мотивы школы. Кажется, что это действительно трудность в составлении расписания. Не думаю, что за этим решением есть какие-то педагогические основания. Или умысел.





Если говорить о разделении мальчиков и девочек в учебном процессе, то моя позиция такая. Разделять можно, иногда это хорошо сказывается на продуктивности работы таких групп. Но при этом возможность доступа к содержанию обучения должна быть одинаковой, иначе нарушаем права ребёнка.





Я за то, чтобы и девочки и мальчики на трудах учились и работать с деревом, и делать сэндвичи. А ещё лучше попробовать разное и потом выбрать проект для углубленной работы.





В приведённом вами случае всё же доступ к предмету «информатика» у всех равный, и содержание также одинаковое. Есть фотка расписания от мамы в комментариях. Таким образом, для меня тут страшного ничего нет, имею в виду «страшнее» обычного школьного режима. А он несовершенен, но это отдельный вопрос.





«На занятиях, которые ведём мы, вообще не заметна гендерная разница»





Дмитрий Орехов, Solution Architect в EPAM, преподаватель-волонтёр программы EPAM eKids:





На уроках гендерное деление, на мой взгляд, просто не имеет практического смысла. На занятиях, которые ведём мы, вообще не заметна гендерная разница: для нас все просто студенты, и какой-либо зависимости успеваемости или способностей от пола мы не наблюдаем.





Выходов, как мне кажется, тут может быть несколько:





Первый. Разделить класс на две части, не глядя на то, мальчик или девочка. И пусть тогда чередуются: одна половина — на труды, вторая — на информатику.





Второй. Если информатику со всеми проводить не получается, то можно устроить конкурс. Те, кто не попадёт, могут по выбору пойти на труд или домой. В конце концов кто-то из детей изначально захочет пойти на труд, их же можно и спросить. Не уверен, что такой вариант возможен в наших реалиях, но это мысли на тему.









Третий. Информатику, вообще говоря, можно проводить и без компьютера, но это, конечно, требует новых методичек и лишней нагрузки на учителей.





«Мы вместе с мальчиками точили какие-то заклёпки, винтики, и всем это очень нравилось»





Татьяна Никитина, физик, инженер, предприниматель, работала в ОАО «Пеленг». В 70-е годы училась в школах , физик, инженер, предприниматель, работала в ОАО «Пеленг». В 70-е годы училась в школах Минска





Не помню, как проходили уроки труда в начальной школе: какой-то кулинарии нас там пытались обучать, но едва ли для кого-то это имело большое значение, ведь научиться готовить в принципе не проблема.





Но точно помню, что в среднем звене на уроках труда у нас не было разделения на девочек и мальчиков. К счастью, в нашей 49-й школе был списанный токарный станок, на котором мы точили какие-то заклёпки, винтики, и всем это очень нравилось.





А в старших классах, когда я училась в 21-й школе, у нас было автодело. Для всех — и для мальчиков, и для девочек. Мы не только учились водить старенький грузовичок, но также изучали устройство двигателей внутреннего сгорания. И это было одинаково нелегко и девочкам, и мальчикам — никакого преимущества пол не давал. Но, думаю, что это трудовое обучение многим пошло на пользу. В результате нам даже выдали водительские права, на которых было написано: «Действительны с 18 лет».





Нынешнее разделение на мальчиков и девочек на уроках трудах меня удивляет. Если честно, я даже не знала, что оно есть. Сейчас жизнь устроена так, что нет чёткого разделения на мужской и женский труд, мальчикам полезно уметь готовить, а девочкам шить уже совсем не обязательно. В конце концов гениальные портные и кулинары вдруг находятся среди мужчин. Хотя в школе их, возможно, учили забивать гвозди.









Искусственно загонять мальчиков в грузчики и слесари, а девочек в портнихи и поварихи в 21-м веке — это просто безумие.





Кстати, когда я работала в «Пеленге» в 80-90 годы прошлого века, профессия программиста была на 85% женской. И это никого не удивляло, ведь работа требовала большого внимания и терпения и оплачивалась так же, как работа обычного инженера. Так, может, давайте будем учить девочек информатике, а мальчиков — работе на станках? Шутка.