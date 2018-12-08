Старуху не пожалели: двое односельчан из-за выпивки жестоко убили пожилую женщину

Когда замок вскрыли, выяснилось, что хозяйка была убита. Помимо прочих улик, оставленных преступниками, на полу нашли смятые клочки бумаги. На них – требования и угрозы, написанные от руки, так как бабушка была абсолютно глухой.





«Маяк Приднепровья» . В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили двоих подозреваемых, жителей этой же деревни. К односельчанке неоднократно судимые за кражу мужчины пришли в поисках выпивки. Даже котенка в счет платы принесли. Да только, распив бутылку, не успокоились, и снова вернулись в дом пожилой женщины. Когда та дать денег отказалась, ее избили. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, сообщает





Возбуждено уголовное дело.