Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур









Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и рядом других повстанческих движений. В 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня. На его правление также выпала крупнейшая атака повстанцев из движения "М-19" на дворец правосудия в Боготе в ноябре 1985 года.





Бетанкур запомнился также тем, что отказался сделать Колумбию местом проведения чемпионата мира по футболу в 1986 году, сославшись на отсутствие финансирования. В итоге футбольное первенство тогда приняла Мексика.