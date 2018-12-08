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Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур
Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и рядом других повстанческих движений. В 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня. На его правление также выпала крупнейшая атака повстанцев из движения "М-19" на дворец правосудия в Боготе в ноябре 1985 года.
Бетанкур запомнился также тем, что отказался сделать Колумбию местом проведения чемпионата мира по футболу в 1986 году, сославшись на отсутствие финансирования. В итоге футбольное первенство тогда приняла Мексика.
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Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
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